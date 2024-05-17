В Киеве ЦПАУ готовы принимать украинцев для обновления данных: как они будут работать (видео)

ЦПАУ можно найти в каждом из районов столицы

Начиная с субботы, 18 мая, все киевские ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг) начнут принимать военнообязанных украинцев для обновления учетных данных. На данный момент, к системе подключено уже более 300 операторов.

Столичные ЦПАУ работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Об этом рассказала директор департамента ЦПАУ в Киеве Наталья Шамрай в эфире "Киев 24".

Жители Киева смогут обновить учетные данные через Центры предоставления административных услуг, которые располагаются в каждом из районов столицы.

"Завтра с 9 до 18 часов все ЦПАУ города Киев готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные", — отметила директор департамента ЦПАУ в Киеве.

Шамрай также подчеркнула, что обратиться за услугой смогут все желающие — никому не будут отказывать, и добавила, что ЦНАПы столицы уже подключены к системе. При себе необходимо будет иметь удостоверение личности, военный билет или приписное удостоверение.

"Система будет идентифицировать клиентов. Если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в Киеве подключены почти 300 администраторов ЦПАУ", — добавила она.

Столичные ЦПАУ работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Всю интересующую вас информацию можно получить по следующим номерам телефонов: 202-60-38 и 202-60-39.

Также можно обратиться с интересующим вас вопросом написав на электронную почту: [email protected].

Адреса столичных ЦПАУ по районам вы сможете найти в материале "Телеграфа".

Напомним, что в субботу, 18 мая, вступит в силу новый закон о мобилизации и все военнообязанные украинцы должны будут обязательно обновить свои персональные данные. На это дается ровно 60 дней.

Для этого предусмотрено "три пути" — прийти в ТЦК, посетить Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или же обновить данные через электронный кабинет призывника.

Даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус.

По результатам визита в ТЦК, а в дальнейшем и ВВК, на руки мужчина получает документ, который ему впредь придется постоянно носить с собой во избежание недоразумений с работниками ТЦК и полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам быстро и удобно найти в столице "Пункты несокрушимости". Такие объекты будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае длительного аварийного отключения электроэнергии.