В центре Киева коммунальщики выбрасывают еще 9 млн грн на ремонт своего офиса (фото)

"Киевтеплоэнерго" объявило два странных тендера, между тем в городе продолжаются локальные аварии сетей

В столице коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объявило тендер на ремонт в историческом доме на площади Ивана Франко, 5. Информация о торгах размещена в системе электронных закупок Prozorro. Стоимость ремонтных работ — почти 8,5 миллиона гривен.

Источник — Prozorro

Здание "Киевтеплоэнерго"

Как говорится в объявлении о торгах, аукцион стартует уже в среду, 3 апреля.

"Дом доходный, в котором содержалась мужская гимназия № 8, где учился артист балета С. Лифарь, преподавали профессора: Титов Ф.И., историк, Артоболевский В.М., зоолог и др. 1897-1899 годы; 1915-1919 годы ; 1950-е годы" — памятник истории местного значения, ох. №485-Кв; "Гимназия, кон. XIX в." — памятник архитектуры местного значения, ох. №240. Ремонт (реставрационный) помещений здания по адресу пл. И. Франко, 5 (часть помещений 1)”, — говорится в объявлении.

Также отмечается, что конечный срок "поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг" — 31 декабря 2024 (государственная классификация 021:2015: 45453000-7 — "Капитальный ремонт и реставрация"). А сам аукцион появился на Prozorro 25 марта.

Это не единственный удивительный момент. Так, незадолго до этого тендера "Киевтеплоэнерго" провело еще один аукцион — на разработку проектной документации под данный ремонт (в части помещений). Информация об этих торгах тоже указана на Prozorro.

Причем, по упрощенной процедуре закупок победителя уже определили. Им стал единственный участник аукциона ФЛП Козак А.В. цена вопроса — 551 тысяча гривен. (первоначально сумма торгов была на 591 тыс. грн) А сам аукцион прошел 27 марта (время обнародования результатов — 18:53 ).

Согласно условиям тендера, конечный срок разработки данной проектной документации (поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг) указан 30 ноября 2024 г., а ГК 021:2015: 45220000-5 — "Инженерные и строительные работы".

Отметим, в этом историческом здании по площади Франко, 5 находится фактический офис "Киевтеплоэнерго". А в объявлении о проектной документации указано следующее: "Разработка проектной документации по объекту… памятник истории местного значения, ох. № 485-Кв; Гимназия, кон. ХІХ ст." — памятник архитектуры местного значения, ох. № 240. Ремонт (реставрационный) помещений здания (часть помещений 2)".

Журналисты "Телеграфа" побывали у здания этого КП и осмотрели, действительно ли оно в таком состоянии, чтобы тратить дополнительно из городского бюджета еще почти 9 млн грн на ремонт (или реставрацию). К тому же, ранее в столице под видом разнообразных так называемых реконструкций девелоперы сносили исторические дома и возводили там или новые жилые комплексы, или ТРЦ.

Издалека здание столичных коммунальщиков выглядит шикарно. Впрочем, если подойти поближе и присмотреться, кое-где можно увидеть трещины и замурованные фрагменты фасада. А сверху здания немного обрушились кирпичи. Однако очевидно, что разрушения не критичны. Чтобы обезопасить пешеходов и работников КП, администрация даже установила ограждение и специальные конструкции для ремонтных работ, а также повесила объявление на двери об опасности.

"Телеграф" направил официальный запрос в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой прокомментировать целесообразность ремонта, обоснованность стоимости стройработ и т.д. Однако на момент публикации ответов от КГГА и коммунальщиков еще не поступало.

Напомним, между тем в столице продолжаются локальные порывы подземных сетей. Так, в конце марта из-за порыва трубы на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе образовалась огромная воронка. Место аварии оперативно загородили.

Движение авто возле здания "Киевтеплоэнерго" прекратили, сейчас там можно только идти пешком

Также "Телеграф" писал, как в феврале в Шевченковском районе произошла масштабная коммунальная авария. В этой связи жильцы около 220 домов остались без тепла и горячей воды.