Еще одна фобия в копилку: в Киеве пчелы превратили авто в улей (видео)

Владельца авто ждет неприятный сюрприз

В одном из районов Киева прохожие заметили припаркованный автомобиль, багажник которого облюбовали пчелы. Насекомые буквально сделали из него улей и роились на поверхности транспортного средства.

Необычное видео, на котором рой пчел "осаждает" машину был опубликован в социальной сети. Стоит отметить, что повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у одного из 250 человек, но летальных случаев от их укусов втрое больше, чем от укусов змей.

Так, на одной из столичных парковок был замечен автомобиль, багажник которого пришелся по душе рою пчел. Сотни насекомых ползали по машине и роились на поверхности легковушки.

Что именно могло привлечь внимание такого большого количества пчел — остается лишь догадываться.

В любом случае, владельца авто ожидает неприятны сюрприз, ведь бороться с пчелами ему придется при помощи спецсредств и с использованием защитной "амуниции" пчеловода.

Что делать, если ужалила пчела или оса

Для здорового человека укус насекомого безопасен, однако людям с аллергической реакцией следует избегать нападения ос, пчел, шершней и других жалящих насекомых. Особенно опасны укусы в область ротовой полости.

В период повышенной агрессивности насекомых необходимо придерживаться определенных правил:

не использовать духи с резким запахом;

при появлении насекомого избегать резких движений;

быть бдительными возле цветущих растений;

с осторожностью есть на свежем воздухе те продукты, которые могут заинтересовать ос и пчел;

открывать окна после захода солнца, когда все пчелы и осы вернулись к своим гнездам.

Что делать, если укусила пчела или оса:

удалить жало (оса жало не оставляет);

тщательно промыть место укуса водой с мылом;

смазать кожу антисептиком: йодом, спиртом, растительной настойкой;

приложить холодный компресс или лед;

приложить солевой или содовый компресс, растворив 1 чайную ложку соды или соли в стакане чистой воды;

принять антигистаминное средство, даже если раньше у вас не было аллергических реакций;

успокоиться, пить много воды или сладкого чая.

Среди народных средств успокаивают боль от укуса срез луковицы и чеснока, молочный сок одуванчика и сок из листьев чабреца.

В этих случаях нужно немедленно обратиться за медицинской помощью:

у пострадавшего уже наблюдалась аллергическая реакция на укусы насекомых;

пострадал ребенок;

укусов несколько;

оса или пчела укусила в лицо, в ротовую полость;

пострадавший чувствует, что у него распухает язык, трудно глотать и дышать, не хватает воздуха;

у пострадавшего возникла общая слабость, упало давление, ускорилось сердцебиение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве из озера достали легковушку, которая пролежала на дне более недели. Расследованием деталей инцидента занимаются правоохранители.