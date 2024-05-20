Пролежала на дне больше недели: в Киеве из озера достали легковушку (фото)

На месте работало десять спасателей и две единицы спецтехники

В Пуща-Водице спасатели достали на берег из озера легковой автомобиль Ford Fiesta, который пролежал под водой более недели. Инцидент произошел в Оболонском районе Киева.

При каких обстоятельствах легковушка "утонула" в озере — неизвестно. Расследованием данного дела занимаются правоохранители. Об этом сообщается на странице КАРС "Киевская служба спасения" в Фейсбук.

Так, столичные спасатели получили информацию о том, что в озере расположенном на территории Пуща-Водицы находится легковой автомобиль. К работам были привлечены 10 спасателей КАРС "Киевская служба спасения" и 2 единицы спецтехники.

Авто достали с дна озера

Как оказалось, на дне озера действительно находилась легковушка Ford Fiesta, которая пролежала под водой более недели — с 12 мая. Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

К счастью, погибших и пострадавших на месте происшествия обнаружено не было.

Как легковушка оказалась под водой - неизвестно

Для эвакуации авто задействовали водолазов, которые поместили пневмоподушку внутрь автомобиля и именно с ее помощью спасатели подняли его на поверхность. Далее, задействовав лебедку, авто эвакуировали на берег.

Авто вытащили из воды

Расследованием деталей инцидента занимаются правоохранители. Им предстоит установить причины и обстоятельства, благодаря которым автомобиль оказался на дне озера.

Инцидент произошел В Пуща-Водице

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