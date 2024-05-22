"Укренерго" проведе лінію з Чорнобиля біля кордону за декілька мільярдів

Електромережа омине границі Білорусії

Компанія "Укренерго" планує реконструювати повітряну лінію електропередачі з Чорнобиля до Славутича, яка проходить через Білорусь. А саме з утворенням нової ділянки по території України без перетинання кордону.

Про це стало відомо з тендеру на порталі "Prozorro". Лінія буде йти по Київській та Чернігівській областях.

"Реконструкція ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Славутич (інв. №2017/1109_08) з утворенням нової ділянки ПЛ по території України без перетинання кордону, Київська та Чернігівська області", — йдеться у тендерній пропозиції.

Умовна протяжність елекромережі

Очікувана вартість становить 1 мільярд 820 мільйонів гривень. Кінцевий строк подання пропозицій 5 червня.

За ці кошти компанія планує звалити дерева та викорчувати пеньки, які будуть заважати прокладанню нової мережі. До кошторису включені послуги бульдозерів.

До цього "Укренерго" проведе демонтаж старих ліній передач та встановить нові електро опори. У вартість також входить інвентар, який потрібен для реконструкції. Сюди ж доплюсовуємо нові дроти й кабелі.

Тендерна документація

Підключення мережі та інші роботи теж передбачені кошторисом.

Нагадуємо, наразі лінія електропередачі Чорнобиль-Славутич проходить через частину Білорусі. Це найкоротший шлях, що складає близько 60 кілометрів.

Умовна протяжність існуючої мережі

Для довідки: Славутич — це наймолодше місто України в Київській області. Його побудували після аварії на Чорнобильській АЕС для евакуйованих працівників атомної станції. Наразі тут проживає близько 25 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" писав, що в елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень. На ці потреби потрібно понад 10 мільйонів гривень.