Укр

В ДТЭК рассказали, когда выключат свет в Киеве: обновленная информация

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Стабилизационные отключения на сегодня Новость обновлена 22 мая 2024, 14:47
Стабилизационные отключения на сегодня. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уже вечером столицу ждет ограничение электроснабжения

В среду, 22 мая, в Киеве применят графики отключения света с 19:00. Они будут действовать до 24:00.

Обновленную информацию сообщает компания ДТЭК. Почасовые графики предусмотрены не только столице, но и области.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Напоминаем, графики отключения света в Киеве можно посмотреть на сайте ДТЭК. Для этого:

  • Перейдите на сайт ДТЭК.
  • Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".
  • Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также быстро найти графики можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

  • В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".
  • Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
  • Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.
  • Нажмите на добавленный адрес, после чего отобразится график.

Уведомления об отключении и возвращении электричества в вашем доме будут приходить за 10-15 минут.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве заметили включенные фонари утром, это в то время, когда по всему городу действовали графики включения света. Произошло это в Оболонском районе столицы.

Теги:
#Новости Киева #Графики отключений в Киеве #Графики отключений света #ДТЭК Киев