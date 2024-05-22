В ДТЭК рассказали, когда выключат свет в Киеве: обновленная информация

Уже вечером столицу ждет ограничение электроснабжения

В среду, 22 мая, в Киеве применят графики отключения света с 19:00. Они будут действовать до 24:00.

Обновленную информацию сообщает компания ДТЭК. Почасовые графики предусмотрены не только столице, но и области.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Напоминаем, графики отключения света в Киеве можно посмотреть на сайте ДТЭК. Для этого:

Перейдите на сайт ДТЭК.

Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также быстро найти графики можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".

Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

Нажмите на добавленный адрес, после чего отобразится график.

Уведомления об отключении и возвращении электричества в вашем доме будут приходить за 10-15 минут.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве заметили включенные фонари утром, это в то время, когда по всему городу действовали графики включения света. Произошло это в Оболонском районе столицы.