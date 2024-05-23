Графіки відключень у Києві: в "Укренерго" розповіли, до котрої години не буде світла

Увечері електрику можна не чекати

У четвер, 23 травня, у Києві застосовують графіки стабілізаційних відключень світла. Вони діятимуть весь день, тобто до 00:00, і для промислових, і для побутових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго". У компанії зазначають, що щільна хмарність заважає роботі сонячним електростанціям.

"Диспетчерський центр "Укренерго" довів до кожного обленерго обсяг визначеного для регіону ліміту споживання. При його перевищенні діють графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Для зменшення дефіциту в енергосистемі України залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Однак через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу, особливо в пікові години електроспоживання. Тому застосовують погодинні графіки відключення світла.

"Сьогодні аварійна допомога з трьох країн Європи застосовується також і в денні години – з 09:00 до 17:00", — зазначають в "Укренерго".

Нагадуємо, для покращення ситуації в енергосистемі економно користуйтеся електрикою. Включайте енергомісткими приладами не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Раніше "Телеграф" писав, як дізнатися інформацію про відключення світла в Києві за своєю адресою. Це можна зробити за допомогою кількох методів.