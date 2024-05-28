Доллар подскочил к 41: курс валют на черном рынке Киева
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Украинская гривна обесценивается
Наличный курс доллара уже выше 40,50 гривен и стремительно приближается к 41 гривне. За последние сутки американская валюта поднялась как минимум на 20 копеек.
Евро, швейцарский франк, польский злотый и другие тоже дорожают. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 28 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,30 грн
Евро (EUR): 43,75 грн
Злотый (PLN): 10,28 грн
Канадский доллар (CAD): 29,51 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,08 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,65 грн
Евро (EUR): 44,15 грн
Злотый (PLN): 10,20 грн
Канадский доллар (CAD): 29,85 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,57 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на два десятка копеек.
Покупка: 40,60 грн
Продажа: 40,70 грн
Ранее Телеграф писал, каким будет курс доллара в Украине в течение 2024 года. НБУ полностью контролирует ситуацию на рынке, пытается приучить людей не создавать панику, когда валюта колеблется в пределах 10-20 копеек, а также постепенно приближая курс к 40-41 гривне.