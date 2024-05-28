Доллар подскочил к 41: курс валют на черном рынке Киева

Украинская гривна обесценивается

Наличный курс доллара уже выше 40,50 гривен и стремительно приближается к 41 гривне. За последние сутки американская валюта поднялась как минимум на 20 копеек.

Евро, швейцарский франк, польский злотый и другие тоже дорожают. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 28 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,30 грн

Евро (EUR): 43,75 грн

Злотый (PLN): 10,28 грн

Канадский доллар (CAD): 29,51 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,08 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,65 грн

Евро (EUR): 44,15 грн

Злотый (PLN): 10,20 грн

Канадский доллар (CAD): 29,85 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,57 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на два десятка копеек.

Покупка: 40,60 грн

Продажа: 40,70 грн

Ранее Телеграф писал, каким будет курс доллара в Украине в течение 2024 года. НБУ полностью контролирует ситуацию на рынке, пытается приучить людей не создавать панику, когда валюта колеблется в пределах 10-20 копеек, а также постепенно приближая курс к 40-41 гривне.