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Долар підскочив до 41: курс валют на чорному ринку Києва

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Автор
Іноземна валюта
Іноземна валюта. Фото Pixabay

Українська гривня знецінюється

Готівковий курс долара вже вище 40,50 гривень і стрімко наближається до 41 гривні. За останню добу американська валюта піднялася як мінімум на 20 копійок.

Євро, швейцарський франк, польський злотий та інші теж дорожчають. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 28 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,30 грн

Євро (EUR): 43,75 грн

Злотий (PLN): 10,28 грн

Канадський долар (CAD): 29,51 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,08 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,65 грн

Євро (EUR): 44,15 грн

Злотий (PLN): 10,20 грн

Канадський долар (CAD): 29,85 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,57 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу підійнявся ще на два десятки копійок.

Купівля: 40,60 грн

Продаж: 40,70 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара в Україні протягом 2024 року. НБУ повністю контролює ситуацію на ринку, намагається привчити людей не створювати паніку, коли валюта коливається в межах 10-20 копійок, а також поступово наближаючи курс до 40-41 гривні.

Теги:
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