В Киевщине активно строят фортификации: глава КОВА рассказал о масштабах (видео)

Все расходы контролируют соответствующие службы и организации

Киевская область усиливает оборону с помощью фортификационных сооружений и невзрывных ограждений. Все работы производятся под координацией военных.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. По его словам, как и куда тратятся деньги, проверяют правоохранители.

"Подрядчики, работающие на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратим средства проверяет СБУ, ДБР и НАБУ", — говорится в сообщении.

Кравченко отмечает, что были привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты провели тщательную проверку проектно-сметной документации, подтвердили ее соответствие требованиям и осуществляют постоянный контроль за ходом строительства.

"Закрытие актов выполненных работ — только после их строительно-технической экспертизы. Эти документы и материалы обязательно предоставим для полной проверки правоохранителям", — подчеркивает председатель КОВА.

Также Кравченко добавил: "Сроки, качество, цены. Это под придирчивым многоуровневым контролем. Государство выделяет необходимые средства на обустройство фортификаций. Наша задача – чтобы все шло исключительно по назначению".

Кроме того, к анализу и контролю привлечены антикоррупционные организации. StateWatch, Движение Честно, FiscalCenter и Антикоррупционный штаб дадут свою оценку в рамках деятельности Наблюдательного совета по восстановлению.

"Проведут полный анализ документов, не содержащих государственную тайну – сметы, подрядчики, цены и выездные проверки. Это то, что уже реализуем. Все выводы рассмотрим в рамках работы группы "Прозрачность и подотчетность"", — отметил Кравченко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве скоро начнется ремонт моста Метро. Проект предусматривает выполнение противоаварийных работ. Будет стоить он бюджету 2 миллиарда гривен.