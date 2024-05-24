Десять лет Кличко во власти Киева: главные достижения мэра-боксера

"Телеграф" проанализировал, какие успехи градоначальника можно записать ему в актив, а какие ошибки он допускал

На этой неделе, 25 мая, исполняется ровно десять лет, как Виталий Кличко де-факто возглавил власть в столице, победив на выборах городского головы весной 2014 года. Уже 5 июня того же года он впервые принял присягу в качестве мэра Киева. А 25 июня Кличко назначили на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Телеграф" проанализировал наибольшие успехи городского головы и его главные ошибки. В первой части статьи пойдет речь о пятерке достижений столичного мэра/председателя КГГА.

Топ-5 достижений

Политические пояса

Несмотря на урезание полномочий главы КГГА во время военного положения, Кличко продолжает оставаться в большой политике. Более того, по некоторым показателям он превзошел достижения некоторых политических деятелей.

Так, например, экс-мер Киева Александр Омельченко находился во власти города неполные десять лет.

Также Кличко — больше всего среди городских голов столицы побеждал на мэрских выборах — делал это трижды (в 2014, 2015-м и 2020-м). До него дважды торжествовали в мэрской гонке Омельченко и Леонид Черновецкий.

В целом же в большой политике киевский градоначальник уже 18 лет, с далекого 2016 года. Тогда он впервые одновременно баллотировался в Верховную Раду и Киевский городской совет как руководитель Блока "Пора — ПРП", а также боролся за должность городского головы Киева. Победными для Виталия стали выборы в горсовет.

Примечательно, в советский период наибольшее количество лет руководил столицей УССР функционер Алексей Давыдов. Последний находился во власти Киева 16 лет (1947–1963). Но стоит отметить, что работа в тоталитарной структуре — одно дело, а политическая карьера в демократической стране с выборами и жесткой конкуренцией — совсем другая история.

В то же время Кличко до сих пор считается политическим тяжеловесом. В частности, он едва ли не единственный в стране топ-чиновник (если оценивать по административной линии КГГА) может себе позволить показательно не прийти на заседание Временной специальной комиссии по Киеву, снизив ее статус до "посиделок" и "шоу". А также время от времени делать острые публичные выпады в адрес центральных властей.

Его же трения с Банковой с определенной периодичностью и обострениями продолжаются уже пять лет.

В актив Кличко можно записать и его международные контакты, а также встречи на высоком уровне. Так, мэра Киева принимают и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Брюсселе.

Бюджетное улучшение

Номинально за 10 лет бюджет Киева вырос с 49 млрд грн в 2014 году до 80 млрд грн в 2023-м (в 1,6 раза). В этом году казну столицы Киевсовет утвердил с расходами на уровне 85 млрд грн, тогда как доходы главного финансового документа города запланированы в размере 72 млрд грн. То есть в 2024-м бюджет одобрили дефицитным.

Здесь следует напомнить, что десять лет назад после Революции Достоинства мэр принимал город с фактически пустым бюджетом и многомиллионными кредитными долгами.

Формально прогресс очевиден. При объективной оценке этого показателя следует учитывать инфляцию (номинальную и реальную), рост курса доллара, фактор войны и т.д. А еще решение центральной власти перераспределять 100% "военного" налога с доходов физлиц (НДФЛ) в пользу госбюджета.

По некоторым оценкам, в прошлом году от такой бюджетной ревизии город потерял не менее 1,5 млрд грн и может лишиться еще около 6 млрд грн в 2024-м (или почти 10% запланированных доходов).

В то же время в столице существует дисбаланс и с "обычным" НДФЛ — 40% поступлений от этого сбора остается в городском бюджете, а 60% идет в государственную казну. А это – десятки миллиардов.

По сравнению с другими городами и общинами, наоборот, 60% НДФЛ остается на местных уровнях, а 40% направляется в госбюджет.

Напомним, еще до бюджетной децентрализации в Украине при мэре-"хозяйственнике" Омельченко 100% НДФЛ шло в государственную казну. Так что в случае, если такой курс на централизацию продолжится, фактически произойдет налоговый откат до времен Сан Саныча.

Тотального коллапса удалось избежать

Несмотря на "апокалиптические" прогнозы с начала полномасштабки, в столице на третьем году великой войны удалось избежать тотальных коллапсов. Город более или менее стабильно прошел уже второй отопительный сезон. Хотя точечные серьезные аварии и сбои все же происходили. Некоторые проблемные точки (например, Лыбедская площадь) остаются головной болью властей в течение долгих лет.

Комфорт жизни

Несмотря на войну, в прошлом году аналитики Economist Intelligence Unit (EIU, подразделение британской Economist Group) вернули Киев в рейтинг комфортабельных городов мира. Несмотря на то, что столица находилась в десятке городов с самым низким индексом пригодности для жизни, авторы рейтинга списывали это именно на военный фактор.

В то же время в большинстве своем европейские города вошли в десятку тех, кто больше всего потерял позиции в перечне комфортных мегаполисов планеты.

Так, Эдинбург (Великобритания), впервые попавший в индекс в 2022-м, занимая в позапрошлом году 35-е место, опустился на 58-е. Стокгольм упал в рейтинге на 22-й позиции.

Лос-Анджелес и Сан-Диего (США) "просели" на 17 позиций. Как объясняли аналитики, в этих американских городах не наблюдалось особо резкого снижения индекса, но им не удалось достичь того же роста, который показали многие другие города в прошлом году. Менее комфортным в прошлом году стал даже Лондон (минус 22 балла).

Города-лидеры по падению в рейтинге комфортных мегаполисов мира

Еще одним из опосредованных факторов, что в столице все же не катастрофическая ситуация с комфортом — возвращение населения Киева (без учета столичной агломерации) практически до довоенных показателей. В частности, по состоянию на август-2023 в Киеве постоянно проживали около 3,2 миллиона человек. Из них около 350 тысяч – это зарегистрированные переселенцы из других регионов Украины.

Приложение "Киев Цифровой" насчитывало 3,13 миллиона населения столицы на август 2023-го.

Согласно исследованию EIU Worldwide Cost of Living, в прошлом году Киев занял 127 место из 173 городов мира в рейтинге самых дорогих мегаполисов. На первое место в этом индексе аналитики поставили Сингапур и Цюрих (Швейцария). На последнем месте – сирийский Дамаск. Грубо говоря, на условные $100 в столице Сирии можно шиковать месяц, в Киеве на эти деньги можно прожить неделю, а в Цюрихе хватит только на чашку кофе.

Инфраструктурные подвижки

По данным официального сайта Кличко, за десять лет в столице городская инфраструктура улучшилась в цифрах по следующим показателям: капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов; отремонтировали 1227 километров дорог (из 1667 км запланированных); отремонтировали 1871 внутриквартальный проезд, а также придомовых территорий; 177 капремонтов в отделениях городских больницах, а в 62 медучреждениях обновили оборудование; 570 парков обновили или создали новые; построили или реконструировали 13 школ, построили/капитально отремонтировали 36 детских садов (в общей сложности удалось создать 22 тыс. новых мест в детсадах) и т.д.

Главные достижения "эры Кличко". Инфографика – kyivcity.gov.ua

*О самых больших провалах Кличко в должности мэра/председателя КГГА — читайте на "Телеграфе" во второй части статьи завтра, в субботу 25 мая.

Как сообщалось, в марте этого года после скандала вокруг бывшего главы столичного метрополитена Виктора Брагинского в парламенте создали Временную специальную комиссию по изучению транспортных проблем города (в том числе аварии на синей ветке метро). Также нардепы начали исследовать и некоторые другие острые вопросы жизнедеятельности Киева: ответственность городских властей, укрытия, угрозы для пассажиров столичной подземки из-за недостроя на Почтовой площади.

Также "Телеграф" писал, что в партии Кличко — УДАР — в ответ на работу ВСК заявили об отсутствии конструктивного диалога городских и центральных властей и что "слуги народа" якобы сами не знают, для чего создавали в ВР эту спецкомиссию. Причем в противовес ВСК Рады в Киевсовете местные избранники создали свою Временную контрольную комиссию.