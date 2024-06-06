Марш в поддержку ЛГБТ в киевском метро не состоится: в КГГА ответили почему

Метрополитен – объект двойного использования

Организаторы первого "Марша Равенства" с начала войны совместно с полицией ищут новое место для проведения мероприятия в Киеве. Метро не является безопасной локацией.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Киев24". По его словам, метрополитен не место, где могут проводиться такие мероприятия.

"Что касается КиевПрайда и метрополитена, то мы пытались сводить их в одну повестку дня. Вчера состоялся откровенный разговор, мы попытались донести до организаторов акции, что метрополитен это не место, где могут проводиться любые мероприятия. Потому что это вопрос безопасности", — объясняет. Поворозник.

Замглавы КГГА отметил, что на территории метрополитена сложно обеспечить безопасность, поскольку это объект двойного назначения.

"Правоохранительные органы говорили, что на территории метрополитена сложно обеспечить безопасность. Учитывая, что у нас метро, это сооружения двойного использования. Во время тревог туда набивается много людей, 40-50 тысяч. Вчера мы решили, что организаторы пообщаются с полицией и выберут безопасную локацию для этого марша", — подчеркивает Поворозник.

Напомним, организаторы анонсировали первый "Марш Равенства" в поддержку ЛГБТ+ с начала полномасштабного вторжения. Он должен пройти 16 июня. Однако киевские власти отмечают, что не согласовывали это мероприятие.

Ранее "Телеграф" писал, что всем известную "Арку дружбы народов" в Киеве предлагают превратить в символ ЛГБТ. В институте нацпамяти считают вариант с радугой наиболее удачным, ведь он не только переозначает сам объект, но и создает вокруг него новый контекст и дискуссию.