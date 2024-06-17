Общежитие НАУ кишит тараканами: десятки насекомых оккупировали кухню (видео)

На кадрах можно увидеть ужасное состояние кухни

Общежитие Национального авиационного университета кишит тараканами. В сети появилось видео.

Запись была опубликована в ряде киевских телеграм-каналах. Предварительно, на кадрах кухня общежития №9.

Десятки тараканов притаились под раковиной. Кроме этого, на видео видны ужасные условия и антисанитария в комнате для приготовления пищи — обшарпанные и разбитые стены.

Отмечают, что на все жалобы студентов не реагируют. Проблему обещают решить, но безрезультатно. Такая ситуация повторяется не один год.

В комментариях началось оживленное обсуждение. Пользователи отмечают, что такая проблема не только в общежитиях НАУ.

"А почему только в общежитии НАУ, они бегают в каждом общежитии, это как постоянные жители", — пишет читательница паблика.

Другая пользовательница поддержала ее: "Они не только в общежитиях, но и в детских больницах, школах и садах".

Киевляне подчеркнули, что порядки должны быть не только в каждом общежитии, но и в образовательных учреждениях в целом.

"Надо навести порядок во всех вузах, и не только в общежитиях, но и среди преподавательского состава тоже, потому что есть откровенно неграмотные преподаватели. Плюс отношению к студентам, выраженному наглостью, хамством не должно быть там!", – подчеркивает читательница.

Люди пишут, что в Европе тоже самое, в общежитиях бегают тараканы и даже крысы. В ответ другие говорят, что интересует только Украина, а не Европа.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве известный ночной клуб задолжал НАУ более 2 миллионов гривен. Заведение в течение длительного времени не платило арендную плату.