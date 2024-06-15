Власти Киева объяснили причину "потопа" в центре столицы и обратились к водителям

Ограничено движение по улице Антоновича

В субботу, 15 июня, столицу Украины накрыл сильный ливень, который подтопил и наделал беды в городе. Однако в городской администрации объяснили, почему в Киеве не получается обуздать непогоду.

По словам Киевской городской государственной администрации (КГГА), коммунальные службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Однако некоторые улицы столицы буквально превратились в реки.

"Система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков", — пишет КГГА.

Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют подтопления на нескольких улицах Голосеевского, Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов. Также дежурят на местах возможных подтоплений.

Несмотря на тщательную работу коммунальщиков, появились первые значительные повреждения асфальтного покрытия, в частности на перекрестке улиц Антоновича и Физкультуры. В настоящее время движение транспорта перекрыто.

"На указанном участке дороги работают патрульные и специальные службы. Объезд транспорта осуществляется по улице Большой Васильковской", — говорится в сообщении.

Заметим, что поврежден асфальт у станции метро Олимпийская из-за сильного потока воды.

В сети также сообщают, что на бульваре Николая Михновского авто провалилось под асфальт.

КГГА призвала водителей быть внимательными на дорогах, а по возможности вообще ограничить движение на транспорте.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 8 июня, в Днепре после сильного ливня затопило целые улицы. На видео, которые распространяются по сети, заметно, как автомобили "плывут" по дорогам, пытаясь выехать из затопленных частей улиц.