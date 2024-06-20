Погром на могилах героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка вчинила жінка: опубліковано її фото

Зловмисниці загрожує в’язниця

За фактом пошкодження могил полеглих воїнів — Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова — правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють особу жінки, яка може бути причетна до скоєння цього цинічного злочину.

Зловмисниці загрожує ув’язнення терміном до 5 років. Про це повідомили у прес-службі Прокуратури Києва.

Так, рано вранці у четвер, 20 червня, на території Аскольдової могили невідома жінка розгромила могили загиблих захисників України — Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

На могилах було зірвано та поламано пам’ятні таблички, розбито лампадки, зірвано квіти та понівечено державний прапор України.

Як виявилося, до того, що сталося, причетна жінка. Варто зазначити, що на опублікованих кадрах видно, що вона тримає в руках прапор Грузії.

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи зловмисниці. Їй загрожує позбавлення волі терміном до 5 років.

Розслідування по цій справі триває.

На місці події встиг побувати фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який висловився щодо дій хуліганів на Аскольдовій могилі.

Він зазначив, що людей, які вчинили цей злочин, необхідно обов’язково знайти і покарати за всією суворістю закону.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло командир батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади трагічно загинув під Бахмутом, 7 березня 2023 року. Захиснику було лише 27 років.

Сержант Павло Петриченко проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Під час виконання бойових завдань загинув на Донеччині 15 квітня 2024 року. Герой не дожив до 32 років.

Пілот Андрій Пильщиков з початку вторгнення захищав українське небо на МіГ-29 та відзначився у боях за Київ. Під час виконання навчального польоту воїн загинув на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині невідомі зруйнували велику кількість надгробків на цвинтарі. Вандали діяли в різних секторах і хаотично трощили могили.