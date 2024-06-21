Нападників на казахського опозиціонера оголосили в міжнародний розшук: фото підозрюваних

Територію України підозрювані покинули в день скоєння злочину

Двом громадян Казахстану повідомлено про підозру замаху на вбивство казахського журналіста опозиціонера Айдоса Садикова. Нападників оголошено в міжнародний розшук.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. Також правоохоронці опублікували кадри з камер спостереження, на яких видно зловмисників.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури слідчими та оперативними підрозділами Головного управління Національної поліції у м. Києві повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб двом громадянам Республіки Казахстан (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Попередньо було встановлено, що двоє чоловіків, віком 33 та 36 років, ретельно спланувавши вбивство казахського опозиціонера, який має в Україні статус біженця.

Кадри з камери спостереження

Після замаху підозрювані втекли з України до Молдови. Наразі їх оголошено в міжнародний розшук.

Авто зловмисників

"Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо затримання підозрюваних", — зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці знайшли зброю нападників

Нагадуємо, громадянам Казахстану оголосили про підозру. За відомостями про підозрюваних, ймовірно, злочин вчинили Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв.

Фігуранти прибули до Києва 2 червня, орендували житло та почали підготовку до злочину. Зокрема 6 червня Жаканбаєв придбав автомобіль марки Opel Vectra.

Зловмисники стежили за Садиковим та збирали інформацію про нього. Вони забронювали квартиру поблизу місця проживання потерпілого 8 червня.

Слідство з'ясувало, що 18 червня близько 12:14 Каратаєв підійшов до автомобіля Садикова з боку водійського сидіння та здійснив один постріл у голову, спричинивши тяжкі травми.

Раніше "Телеграф" писав, що дружина казахського опозиціонера Айдоса Садикова розповіла про його стан. Чоловік перебуває у стані коми в лікарні.