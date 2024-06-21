Во время войны в киевских магазинах известной сети продают товары для России: фото
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Киевляне возмущены наличием сомнительной продукции в столице
В киевских магазинах сети EVA продают зубные щетки с российской маркировкой. Товары, предназначенные для рынка России и Белоруссии.
На сомнительные товары обратила внимание медийница Анастасия Золотарева и написала об этом в Facebook. Отмечено, что производителем продукции Индия, однако киевлянам стало интересно, как товар попал на украинские полки.
Кроме того, покупатели заметили, что первой из списка импортеров указана компания с головным офисом в Москве. Золотарева возмущенно прокомментировала этот факт: "Если Индия хочет производить продукцию для россиян – это их право, но можно украинцев не кормить этим, пожалуйста".
Журналисты решили проверить, действительно ли в Киеве продают товары для рынка России. В некоторых магазинах EVA они наткнулись на зубные щетки, названия которых были на русском языке.
Интересен факт, что все эти кисти продаются со скидкой. В СМИ заключили, что компания пытается быстро избавиться от неудобных товаров.
Сеть магазинов EVA ответила на обвинения, отмечая, что товары поставляются украинскими резидентами. Подчеркнули, что щетки были завезены в Украину со всеми законодательными требованиями.
"Товар, поставленный в Линию магазинов EVA поставщиками — резидентами Украины. Данная информация о производителе и импортере указана на упаковке в маркировке на украинском языке. Товар завезен (импортирован) на территории Украины согласно установленным законодательством Украины требованиям. Упаковка (этикетка) товаров содержит всю необходимую информацию о данном товаре на государственном языке в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей" и другими нормативными актами. Процесс производства сложен и длительный. Именно поэтому на упаковках остается текст на русском языке. Производители прилагают все возможные усилия для замены существующих упаковок (этикеток) на не имеющие российского текста", — написали в компании.
Ранее "Телеграф" писал, что киевлянин устроил "мемориал союза" на заборе одной из школ столицы. Мужчина развесил на ограждении около 20 флажков и вымпелы советских времен.