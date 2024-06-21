Во время войны в киевских магазинах известной сети продают товары для России: фото

Киевляне возмущены наличием сомнительной продукции в столице

В киевских магазинах сети EVA продают зубные щетки с российской маркировкой. Товары, предназначенные для рынка России и Белоруссии.

На сомнительные товары обратила внимание медийница Анастасия Золотарева и написала об этом в Facebook. Отмечено, что производителем продукции Индия, однако киевлянам стало интересно, как товар попал на украинские полки.

Кроме того, покупатели заметили, что первой из списка импортеров указана компания с головным офисом в Москве. Золотарева возмущенно прокомментировала этот факт: "Если Индия хочет производить продукцию для россиян – это их право, но можно украинцев не кормить этим, пожалуйста".

Товар для российского и белорусского рынка

Журналисты решили проверить, действительно ли в Киеве продают товары для рынка России. В некоторых магазинах EVA они наткнулись на зубные щетки, названия которых были на русском языке.

Щетка с этикеткой на русском языке

Интересен факт, что все эти кисти продаются со скидкой. В СМИ заключили, что компания пытается быстро избавиться от неудобных товаров.

На полках магазинов сети EVA

Сеть магазинов EVA ответила на обвинения, отмечая, что товары поставляются украинскими резидентами. Подчеркнули, что щетки были завезены в Украину со всеми законодательными требованиями.

"Товар, поставленный в Линию магазинов EVA поставщиками — резидентами Украины. Данная информация о производителе и импортере указана на упаковке в маркировке на украинском языке. Товар завезен (импортирован) на территории Украины согласно установленным законодательством Украины требованиям. Упаковка (этикетка) товаров содержит всю необходимую информацию о данном товаре на государственном языке в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей" и другими нормативными актами. Процесс производства сложен и длительный. Именно поэтому на упаковках остается текст на русском языке. Производители прилагают все возможные усилия для замены существующих упаковок (этикеток) на не имеющие российского текста", — написали в компании.

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянин устроил "мемориал союза" на заборе одной из школ столицы. Мужчина развесил на ограждении около 20 флажков и вымпелы советских времен.