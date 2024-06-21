Під час війни в київських магазинах відомої мережі продають товари для Росії: фото

Кияни обурені наявністю сумнівної продукції в столиці

У київських магазинах мережі EVA продають зубні щітки з російським маркуванням. Товари, призначені для ринку Росії та Білорусі.

На сумнівні товари звернула увагу медійниця Анастасія Золотарьова та написала про це у Facebook. Зазначено, що виробником продукції є Індія, однак киянам стало цікаво, як товар потрапив на українські полиці.

Крім того, покупці помітили, що першою зі списку імпортерів вказана компанія з головним офісом у Москві. Золотарьова обурено прокоментувала цей факт: "Якщо Індія хоче виробляти продукцію для росіян — це їх право, але можна українців не годувати цим, будь ласка".

Товар для російського та білоруського ринку

Журналісти вирішили перевірити, чи дійсно у Києві продають товари для ринку Росії. У деяких магазинах EVA вони натрапили на зубні щітки, назви яких були російською мовою.

Щітка з етикеткою на російській мові

Цікавий факт, що всі ці щітки продаються зі знижкою. У ЗМІ зробили висновок, що компанія намагається швидко позбутись незручних товарів.

На полицях магазинів мережі EVA

Мережа магазинів EVA відповіла на звинувачення, зазначаючи, що товари постачаються українськими резидентами. Підкреслили, що щітки були завезені до України з усіма законодавчими вимогами.

"Товар, поставлений в Лінію магазинів EVA постачальниками — резидентами України. Дана інформація про виробника та імпортера зазначена на упаковці в маркуванні українською мовою. Товар завезений (імпортований) на території України згідно з встановленими законодавством України вимогами. Упаковка (етикетка) товарів містить всю необхідну інформацію про даний товар державною мовою відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" та інших нормативних актів. Процес виробництва складний та довготривалий. Саме тому на упаковках залишається текст російською мовою. Виробники прикладають всі можливі зусилля задля заміни існуючих упаковок (етикеток) на такі, що не матимуть російського тексту", — написали у компанії.

Раніше "Телеграф" писав, що киянин влаштував "меморіал союзу" на паркані одної зі шкіл столиці. Чоловік розвісив на огорожі близько 20 прапорців та вимпели радянських часів.