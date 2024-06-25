Гривня тримається: скільки коштує долар на готівковому ринку Києва

Євро сповільнює своє здорожчання

На валютному ринку спостерігаються курсові коливання. Безготівковий долар не виріс до 41 гривні у продажу, однак готівка трохи дорожча.

Вартість на євро тримається більш-менш стабільною. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 25 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,55 грн

Євро (EUR): 43,51 грн

Злотий (PLN): 10,11 грн

Канадський долар (CAD): 29,64 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,41 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,85 грн

Євро (EUR): 44,02 грн

Злотий (PLN): 10,11 грн

Канадський долар (CAD): 29,91 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,76 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,37 грн — продаж 40,88 грн

Євро (EUR): купівля 43,30 грн — продаж 44,03 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на декілька копійок.

Купівля: 40,81 грн

Продаж: 40,89 грн

Раніше "Телеграф" писав, в яких межах коливатиметься курс долара цього тижня. Американська валюта сповільнює своє здорожчання.