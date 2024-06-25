Гривня тримається: скільки коштує долар на готівковому ринку Києва
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Євро сповільнює своє здорожчання
На валютному ринку спостерігаються курсові коливання. Безготівковий долар не виріс до 41 гривні у продажу, однак готівка трохи дорожча.
Вартість на євро тримається більш-менш стабільною. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 25 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,55 грн
Євро (EUR): 43,51 грн
Злотий (PLN): 10,11 грн
Канадський долар (CAD): 29,64 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,41 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,85 грн
Євро (EUR): 44,02 грн
Злотий (PLN): 10,11 грн
Канадський долар (CAD): 29,91 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,76 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,37 грн — продаж 40,88 грн
Євро (EUR): купівля 43,30 грн — продаж 44,03 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на декілька копійок.
Купівля: 40,81 грн
Продаж: 40,89 грн
Раніше "Телеграф" писав, в яких межах коливатиметься курс долара цього тижня. Американська валюта сповільнює своє здорожчання.