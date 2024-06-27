К власти Киева рвется скандальный чиновник времен Черновецкого: что о нем известно

Бывший регионал не раз фигурировал в тендерных махинациях

К власти Киева может вернуться бывший чиновник Евгений Водовозов, работавший во времена мэров Леонида Черновецкого и Геннадия Кернеса. Он может возглавить направление общественного наземного транспорта в столице.

Также Водовозов является бывшим членом "Партии Регионов". Об этом сообщил политолог Тарас Загородний в своем сообщении в Facebook.

"В общем, я привык ждать официального подтверждения или опровержения слухов, а не их распространять. Но Водовозов – одиозный персонаж времен космического мэра, который к тому же работал с "регионалами". Да и состояние городского транспорта вызывает множество вопросов. Поэтому решил опубликовать эту общественно важную информацию", – пишет политолог.

Водовозов начинал карьеру в "МакДональдзе", работал кассиром в "Мегабанке". Позже в его карьере произошел прорыв, и каким-то образом он стал советником мэра Харькова. Затем руководителем управления транспорта и связи КГГА. Также Водовозов был помощником нардепа-регионала Дмитрия Святаша, который во время войны призвал украинцев переходить на сторону врага и был заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за оправдание агрессии России против Украины.

Харьковские СМИ сообщали, что Водовозов фигурировал в тендерных махинациях, в частности в схеме ремонтов трамвайных переездов, где тендерные условия были выписаны под компании из окружения мэра. Последней его должностью была заместитель мэра Харькова по инфраструктуре, откуда он уволился в декабре 2023 года по семейным обстоятельствам.

Бывший чиновник может возглавить Департамент транспорта

"Не исключено, что семейные обстоятельства уладились, и Водовозов решил вернуться на должность в КГГА", – подчеркивает Загородний.

Политолог призывает власти Киева обратить внимание на эту ситуацию и не допустить назначения на ответственный пост человека с сомнительным прошлым. Потому что коммунальная инфраструктура Киева с таким руководителем может развалиться.

"Такое назначение может привести к новым скандалам, вопросам от киевлян и членам ВСК Верховной Рады по Киеву", — добавляет Загородний.

Ранее "Телеграф" писал, что чиновник КГГА скрыл наличие недвижимости в Дубае стоимостью 565,55 миллиона гривен. Директор Автотранспортного предприятия приобрел почти два десятка квартир возле острова Джебель Али.