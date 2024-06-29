ДТЭК выставил жителям Киева долг за "неучтенную электроэнергию": что решил суд

Киевляне не согласны с доводами энергетической компании

В Киеве ДТЭК обвинил потребителей по одному адресу в том, что они потребляют неучтенную электроэнергию. Нарушителям выставили штраф на сумму свыше 8 тысяч гривен, однако свою вину они отрицают.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на решение Дарницкого районного суда Киева от 10 июня 2024 года. Киевлян обязали оплатить всю сумму.

Сотрудники ДТЭК 19 августа 2022 года зафиксировали нарушения по адресу, где вместе проживали мужчина и женщина. Они самовольно подключили токоприемники к электрической сети ОРС после отключения. Об этом был составлен акт и, согласно расчетам, нарушители должны заплатить 8 696 гривен за неучтенную потребленную электроэнергию. Но они отрицают это и настаивают на том, что никакой задолженности быть не может, так как показатели счетчиков подают вовремя и регулярно оплачивают счета. Поэтому компания ДТЭК обратилась в суд.

А 23 апреля 2024 года поступил отзыв на исковое заявление от женщины. В нем она указала, что все штрафы и задолженности по данному адресу были оплачены 7 ноября 2021 года в полном объеме. После этого ей подключили электроэнергию и в настоящее время, по ее словам, задолженности быть не может. Женщина считает штраф ошибкой.

Однако суд не согласился с ее доводами и удовлетворил иск ДТЭК. Он постановил взыскать поровну с мужчины и женщины всю сумму задолженности в пользу ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

"Суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения данного иска и взыскания с ответчиков задолженности в общем размере 8 696 гривен. Доводы ответчика о том, что ею уплачена вся задолженность, суд отклоняет, поскольку по предоставленным ею квитанциям доказательства об уплате стоимости электрической энергии, неучтенной вследствие нарушения потребителями ПРЕЭ по акту от 19 августа 2022 года № 004423 в размере 8 696 гривен не предоставлено. Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном объеме", — подчеркнул суд.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ДТЭК прогнозируют тяжелую зиму. Жители Киева могут находиться до 20 часов без света.