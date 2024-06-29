ДПЕК виставив жителям Києва борг за "невраховану електроенергію": що вирішив суд

Кияни не погоджуються з доводами енергетичної компанії

У Києві ДТЕК звинуватив споживачів за однією адресою у тому, що вони споживають невраховану електроенергію. Порушникам виставили штраф на суму понад 8 тисяч гривень, проте свою провину вони заперечують.

Про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на рішення Дарницького районного суду Києва від 10 червня 2024 року. Киян зобов’язали сплатити всю суму.

Співробітники ДТЕК 19 серпня 2022 року зафіксували порушення за адресою, де разом проживали чоловік та жінка. Вони самовільно підключили струмоприймачі до електричної мережі ОРС після відключення. Про це було складено акт та, згідно з розрахунками, порушники мають заплатити 8 696 гривень за невраховану спожиту електроенергію. Але вони заперечують це і наполягають на тому, що ніякої заборгованості не може бути, оскільки показники лічильників подають вчасно і регулярно оплачують рахунки. Тому компанія ДТЕК звернулася до суду.

А 23 квітня 2024 року надійшов відгук на позовну заяву від жінки. У ньому вона вказала, що всі штрафи та заборгованості за цією адресу були сплачені 7 листопада 2021 року в повному обсязі. Після цього їй підключили електроенергію і зараз, за її словами, заборгованості бути не може. Жінка вважає штраф помилкою.

Проте суд не погодився з її доводами та задовольнив позов ДТЕК. Він ухвалив стягнути порівну з чоловіка та жінки всю суму заборгованості на користь ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

"Суд дійшов висновку про необхідність задоволення даного позову та стягнення з відповідачів заборгованості у загальному розмірі 8 696 гривень. Доводи відповідачки про те, що нею сплачено всю заборгованість, суд відхиляє, оскільки із наданих нею квитанцій доказу про сплату вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами ПРЕЕ за актом від 19 серпня 2022 року № 004423 у розмірі 8 696 гривень не надано. Таким чином, позов підлягає задоволенню у повному обсязі", — наголосив суд.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у ДПЕК прогнозують важку зиму. Мешканці Києва можуть перебувати до 20 години без світла.