На Киевщине обнаружили бешенство: где бесплатно сделать прививку животному

Ветеринары проводят все необходимые мероприятия

На Киевщине в Белоцерковском районе обнаружили бешенство. Заболевание диагностировали у собаки, которая находилась в частной усадьбе в селе Фурсы.

В связи с этим больницы ветеринарной медицины проводят необходимые мероприятия в населенном пункте. Об этом сообщает Белоцерковская районная государственная администрация.

Граждан просят с пониманием отнестись к данному мероприятию и содействовать ему.

"Помните! Медицина на сегодня не имеет методов и средств лечения бешенства. Только своевременная прививка ваших любимцев защитит их и главное Вас от этой смертельной инфекции!" — подчеркивают в администрации.

Также в Белоцерковской РГА отметили, что городская государственная больница ветеринарной медицины проводит бесплатную прививку домашних животных против бешенства.

При необходимости обращайтесь по адресу г. Белая Церковь, ул. Товарная, 27. Телефон: (04563) 6-10-23, 6-52-05

Напоминаем, бешенство – это острое вирусное заболевание, поражающее нервную систему теплокровных животных и людей. В 100% случаев заканчивается летально.

Вирус бешенства передается через укус или слюну больного животного. После попадания в организм вирус по нервным волокнам достигает головного мозга, где и размножается.

Инкубационный период (время от инфицирования до проявлений симптомов) может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет.

Наиболее характерны симптомы бешенства: агрессия, раздражительность, пугливость, беспричинный лай, беспокойство. Также возможен паралич конечностей, нарушение координации, слюнотечение, потеря аппетита.

К ранним признакам болезни относятся: беспокойный сон, поиск защиты – попытка залезть на руки, облизать лицо, незначительная лихорадка, возбуждение и нервозность, повышенная чувствительность. Очень опасна агрессия — сначала к себе подобным, в дальнейшем — ко всему, что движется, поедание несъедобных предметов и т.д.

Симптомы бешенства

Это уже не первый зарегистрированный случай бешенства в этом году на Белоцерковщине. Ранее "Телеграф" писал, что был выявлен случай заболевания домашней собаки бешенством в городе Тараща.