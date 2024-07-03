На Київщині виявили сказ: де безплатно зробити щеплення тварині

Ветеринари проводять всі необхідні заходи

На Київщині у Білоцерківському районі виявили сказ. Захворювання діагностували у собаки, який знаходився в приватній садибі в селі Фурси.

У зв'язку з цим, лікарні ветеринарної медицини проводять необхідні заходи у населеному пункті. Про це повідомляє Білоцерківська районна державна адміністрація.

Громадян просять з порозумінням віднестися до даного заходу та сприяти йому.

"Пам’ятайте! Медицина на сьогодні не має методів та засобів лікування сказу. Тільки своєчасне щеплення ваших улюбленців захистить їх та головне Вас від цієї смертельної інфекції!" — підкреслюють в адміністрації.

Також у Білоцерківській РДА зазначили, що міська державна лікарня ветеринарної медицини проводить безплатно щеплення домашніх тварин проти сказу.

У разі необхідності звертайтеся за адресою м. Біла Церква, вул. Товарна, 27. Телефон: (04563) 6-10-23, 6-52-05

Нагадуємо, сказ — це гостре вірусне захворювання, яке вражає нервову систему теплокровних тварин і людей. У 100% випадків закінчується летально.

Вірус сказу передається через укус або слину хворої тварини. Після потрапляння в організм вірус по нервових волокнах досягає головного мозку, де й розмножується.

Інкубаційний період (час від зараження до проявів симптомів) може тривати від декількох днів до кількох місяців і навіть років.

Найбільш характерні симптоми сказу: агресія, дратівливість, лякливість, безпричинний гавкіт, неспокій. Також можливий параліч кінцівок, порушення координації, слинотеча, втрата апетиту.

До ранніх ознак хвороби відносяться: неспокійний сон, пошук захисту — спроба залізти на руки, облизати обличчя, незначна лихоманка, збудження і нервозність, підвищена чутливість. Найстрашніше агресія — спочатку до себе подібним, надалі — до всього, що рухається, поїдання неїстівних предметів тощо.

Симптоми сказу

Це вже не перший зареєстрований випадок сказу цього року на Білоцерківщині. Раніше "Телеграф" писав, що було виявлено випадок захворювання домашнього пса на сказ у місті Тараща.