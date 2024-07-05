Где купить свежие продукты на выходных в Киеве: перечень сельскохозяйственных ярмарок
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Некоторые продукты не будут продавать из-за жары
В Киеве с 5 по 7 июля пройдут продуктовые ярмарки. Все желающие смогут приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалея, мясные изделия, соление, молочные продукты, мед и многое другое.
Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарки будут проходить с соблюдением правил безопасности, как того требуют условия военного положения.
В КГГА предупреждают, что в связи с жаркой погодой и во избежание вспышек кишечных заболеваний в Киеве на продуктовых ярмарках временно прекращена продажа скоропортящихся продуктов. Речь идет о: свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке и молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом.
Перед тем как посетить ярмарки, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций, на которых они будут организованы.
Сельскохозяйственные ярмарки в пятницу, 5 июля, пройдут по следующим адресам:
В субботу, 6 июля, продуктовые ярмарки будут организованы на следующих локациях:
В воскресенье, 7 июля, посетить ярмарки можно по следующим адресатам:
Также можно посетить коммунальные рынки:
- Бессарабский рынок – Бессарабская площадь, 2;
- Владимирский рынок – ул. Антоновича, 115;
- Ржаной рынок – ул. Верхний Вал, 16
Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит мясо на киевских прилавках. На Столичном рынке подешевели некоторые продукты.