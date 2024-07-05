Где купить свежие продукты на выходных в Киеве: перечень сельскохозяйственных ярмарок

Некоторые продукты не будут продавать из-за жары

В Киеве с 5 по 7 июля пройдут продуктовые ярмарки. Все желающие смогут приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалея, мясные изделия, соление, молочные продукты, мед и многое другое.

Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Ярмарки будут проходить с соблюдением правил безопасности, как того требуют условия военного положения.

В КГГА предупреждают, что в связи с жаркой погодой и во избежание вспышек кишечных заболеваний в Киеве на продуктовых ярмарках временно прекращена продажа скоропортящихся продуктов. Речь идет о: свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке и молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом.

Перед тем как посетить ярмарки, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций, на которых они будут организованы.

Сельскохозяйственные ярмарки в пятницу, 5 июля, пройдут по следующим адресам:

В субботу, 6 июля, продуктовые ярмарки будут организованы на следующих локациях:

В воскресенье, 7 июля, посетить ярмарки можно по следующим адресатам:

Также можно посетить коммунальные рынки:

Бессарабский рынок – Бессарабская площадь, 2;

Владимирский рынок – ул. Антоновича, 115;

Ржаной рынок – ул. Верхний Вал, 16

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит мясо на киевских прилавках. На Столичном рынке подешевели некоторые продукты.