Цены на любой бюджет: в каком районе Киева выгоднее всего арендовать квартиру

Стоимость жилья в столице зависит от района

В Киеве продолжает наблюдаться обвал цен как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичке. В связи с этим, стоимость аренды квартир в столице практически перестала расти и "замерли".

Эксперты рынка недвижимости ЛУН подтверждают эту тенденцию. По их данным, за последние полгода цена на аренду квартир в столице выросла на 6%, однако в начале лета наблюдается определенный "застой" и поэтому, всем заинтересованным, выгодно искать съемное жилье именно сейчас.

Однако с начала лета наблюдается определенная стабилизация, но в некоторых случаях есть удорожание. Однако стоимость аренды квартир в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния дома и уровня его комфорта.

В среднем стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 15 тысяч гривен. За последние полгода цена аренды однокомнатной квартиры в столице выросла на 7%.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (28 700 гривен), Шевченковском (20 000 гривен) и Голосеевском (16 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (12 000 гривен), Святошинском (10 000 гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 18 тысяч гривен в месяц. За последние полгода цена на аренду двухкомнатной квартиры в столице выросла на 5%.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (39 000 гривен), Шевченковском (29 700 гривен) и Голосеевском (25 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды двушки можно найти в Святошинском (13 000 гривен), Днепровском (12 500 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве стартует от 17 000 гривен в месяц. Цена на такие квартиры за последние полгода не изменилась.

Дороже всего арендовать 3-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (61 300 гривен), Шевченковском (46 000 гривен) и Голосеевском (34 500 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды трешки можно найти в Дарницком (20 000 гривен) и Святошинском (17 000 гривен) районах столицы.

Стоит отметить, что информация об аренде 3-комнатной квартиры в Деснянском районе отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве за 14 миллионов продают квартиру "в стиле Пшонки" с лепниной, позолотой и колоннами. Из окон жилища открывается шикарный вид на Оболонскую набережную и остров.