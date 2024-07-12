Величезні черги біля київських ЦНАПів: деякі чоловіки намагаються оновити дані вже втретє (відео)

Центри надання адмінпослуг працюють з перебоями

Кияни поспішають оновити дані до 16 липня, тому біля столичних ЦНАПів утворилися великі черги. Люди займають чергу з 5 ранку.

Сьогодні, 12 липня, біля одного із центрів зібрався натовп вже о 7, хоча робочий час із 9 ранку. Про це повідомляють Факти ICTV.

Черги збираються із самого ранку

Відвідувачі Подільського ЦНАПу, які прийшли оновити дані простояли величезні черги, але через відключення світла не змогли оновити дані.

Дехто намагається "оновитися" вже втретє. Кияни розповідають, що через відключення світла та тривоги, ЦНАП працює лиши дві години. Відвідувачі скаржаться, що у ЦНАПах немає генераторів.

Нагадуємо, термін відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років вже спливає. Тому чоловіки поспішають встигнути оновити свої дані.

Вже декілька днів біля столичних ЦНАПів можна побачити черги, які починають формуватися вже з 5 ранку. Наприклад, біля Святошинського ЦНАПу з самого ранку починають шикуватися черги.

За словами чоловіків, вони приходять сюди відразу після закінчення дії комендантської години — о 5-й ранку.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві розташовані центри надання адмінпослуг. ЦНАПи у столиці можна знайти у кожному з районів.