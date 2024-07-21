Американские бомбардировщики летели в Россию? Москва подняла боевую авиацию в воздух, что известно

МиГ-29 и МиГ-31 "развернули" истребители США

В воскресенье, 21 июля, российские истребители якобы не допустили нарушения границы РФ парой стратегических бомбардировщиков США. Кремль поднял в небо МиГ-29 и МиГ-31, которые над Баренцевым морем "заставили" сменить курс американские истребители В-52Н Военно-воздушных сил.

Об этом сообщили в Минобороны России. По словам ведомства, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

"21 июля текущего года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена групповая воздушная цель, приближающаяся к государственной границе Российской Федерации. Для опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных в противовоздушной обороне сил", — говорится в сообщении.

По данным министерства, американские стратегические бомбардировщики якобы совершили разворот от государственной границы РФ при приближении российских истребителей. В ведомстве подчеркнули, что после этого истребители вернулись на аэродром базирования, а нарушение государственной границы РФ не было допущено.

В то же время Минобороны РФ добавило, что российские истребители выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

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