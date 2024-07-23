Кишечная палочка на пляжах Киева: где не стоит купаться

Погода способствует размножению опасных бактерий

Жаркое лето в разгаре, но киевлянам рекомендуется воздержаться от купания в 15 столичных пляжах. КП "Плесо" провело исследование качества воды и выявило, что пробы не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Отмечается, что, несмотря на то, что в этом году пляжный сезон в Киеве не объявляли, специалисты регулярно проводят исследования и обновляют мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.

На прошлой неделе проверили 15 столичных пляжей: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталья", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин" "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

В воде этих водоемов превышен уровень лактопозитивной кишечной палочки, что свидетельствует об общей бактериологической загрязненности. Купание может привести к кишечным инфекциям, в частности к таким симптомам как тошнота и диарея. Также может привести к воспалению мочевыводящих путей, половых органов и другим проблемам со здоровьем.

"Индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка наиболее активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков", — говорится в сообщении.

Специалисты призывают обратить внимание на симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно посетить врача.

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Ранее "Телеграф" писал о лучших платных пляжах в Киеве, работающих этим летом. Здесь вам готовы предложить чистый песок, комфортабельные лежаки и отличный сервис.