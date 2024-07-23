Кишкова паличка на пляжах Києва: де не варто купатися

Погода сприяє розмноженню небезпечних бактерій

Спекотне літо у розпалі, але киянам рекомендується утриматися від купання у 15 столичних пляжах. КП "Плесо" провело дослідження якості води та виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Зазначається, що попри те, що у цьому році пляжний сезон у Києві не оголошували, фахівці регулярно проводить дослідження та оновлює моніторинг якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах.

Минулого тижня перевірили 15 столичних пляжів: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".

У воді цих водойм перевищено рівень лактопозитивної кишкової палички, що свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість. Купання може призвести до кишкових інфекцій, зокрема такі симптоми як нудота й діарея. Також може призвести до запалення сечовивідних шляхів, статевих органів та інших проблем зі здоров'ям.

"Індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів", — йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають звернути увагу на симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно відвідати лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

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