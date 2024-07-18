За такие деньги можно купить собственное жилье: в Киеве лакшеры-квартиру сдают за десятки тысяч долларов в месяц (фото)

Здесь можно увидеть изысканную итальянскую мебель ручной работы

В Киеве стоимость аренды квартир практически "замерла". На рынке недвижимости появляется все больше интересных предложений, однако некоторые не всем по карману.

На Печерске в клубном доме сдается 5-комнатная квартира в аренду за 20 тысяч долларов. "Телеграф" рассмотрел, что предлагают за такие деньги.

Общая площадь квартиры 480 кв. Апартаменты поражают размерами и своим роскошным интерьером, выполненным в эксклюзивном стиле микс арт-деко, хай-тек и минимализм.

Панорамная гостиная площадью 140 кв.м открывает увлекательный вид на Ботанический сад. Квартира оборудована отдельной кухней, тремя спальнями со своими санузлами и гардеробными комнатами, а также кабинетом.

Особого внимания заслуживает эксклюзивный дизайн интерьера. Ремонт здесь от итальянского дизайнера.

Мебель с позолотой от ведущих мировых брендов "Fendi" и "Louis Vuitton" создает атмосферу роскоши. Сантехника "Antonio Lupi" с ручной доработкой, стабилизированный мох, кухня "Armani Dada", ковры ручной работы.

Итальянские люстры "Italamp", двери от "Lualdi Porte", паркет из цельного дуба от итальянской фирмы "De Jotti" и многие другие детали делают эту квартиру действительно изысканной и привлекательной.

Также квартира оборудована автономным источником электроэнергии. Всегда есть свет и все работает, не зависимо от отключений.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит аренда квартиры в Киеве. Дороже всего арендовать жилье в Печерском районе, самое дешевое в Деснянском.