На Киевщине пропали девочки-подростки, которые пошли на прогулку: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

Правоохранители просят всех неравнодушных помочь в поиске двух несовершеннолетних девушек, которые во вторник, 23 июля, пошли гулять и по сей день не вернулись домой. Проживают подростки в Ирпине Киевской области.

Местонахождение девочек пытаются установить. В настоящее время поисками пропавших занимаются правоохранители Киевской области.

Известно, что полиция Киевщины разыскивает 15-летнюю Софию Морозову и 14-летнюю Диану Лызлову из Ирпеня. Подростки пошли гулять и пропали. До настоящего времени они так и не вернулись домой.

София и Диана

София Морозова (14 лет)

Приметы: худощавого телосложения, волосы длинные, светло-русые. Имеет татуировку между грудей в виде сердца.

Была одета: черно-белые шорты и рубашка в черно-белую полоску, белые кроссовки.

Диана Лызлова (15 лет)

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, глаза — карие.

Была одета: черные брюки, черный топ с белой надписью.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемых, граждан просят сообщить на спецлинию "102" или по номеру: 098-882-61-49!

Фото подростков

Напомним, в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома местные жители заметили группу подростков, которые затеяли опасные игры на огромной высоте. Стоит отметить, что пара подростков даже осмелилась сесть на парапет и свесить ноги вниз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяная мать избила сына-подростка и выгнала его ночью из дома. Женщина отрицала свою вину и пыталась убедить окружающих в том, что она не наносила травмы своему ребенку. Не смотря на это полиция составила на горе-мать админпротокол.