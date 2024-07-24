На Киевщине пропали девочки-подростки, которые пошли на прогулку: приметы и фото
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В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области
Правоохранители просят всех неравнодушных помочь в поиске двух несовершеннолетних девушек, которые во вторник, 23 июля, пошли гулять и по сей день не вернулись домой. Проживают подростки в Ирпине Киевской области.
Местонахождение девочек пытаются установить. В настоящее время поисками пропавших занимаются правоохранители Киевской области.
Известно, что полиция Киевщины разыскивает 15-летнюю Софию Морозову и 14-летнюю Диану Лызлову из Ирпеня. Подростки пошли гулять и пропали. До настоящего времени они так и не вернулись домой.
София Морозова (14 лет)
Приметы: худощавого телосложения, волосы длинные, светло-русые. Имеет татуировку между грудей в виде сердца.
Была одета: черно-белые шорты и рубашка в черно-белую полоску, белые кроссовки.
Диана Лызлова (15 лет)
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, глаза — карие.
Была одета: черные брюки, черный топ с белой надписью.
При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемых, граждан просят сообщить на спецлинию "102" или по номеру: 098-882-61-49!
Напомним, в Оболонском районе Киева на крыше многоэтажного дома местные жители заметили группу подростков, которые затеяли опасные игры на огромной высоте. Стоит отметить, что пара подростков даже осмелилась сесть на парапет и свесить ноги вниз.
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