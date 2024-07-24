На Київщині зникли дівчатка-підлітки, які пішли на прогулянку: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

Правоохоронці просять усіх небайдужих допомогти у пошуку двох неповнолітніх дівчат, які у вівторок, 23 липня, пішли гуляти і досі не повернулися додому. Проживають підлітки в Ірпіні на Київщині.

Місцезнаходження дівчаток намагаються встановити. Наразі пошуками зниклих займаються правоохоронці Київської області.

Відомо, що поліція Київщини розшукує 15-річну Софію Морозову та 14-річну Діану Лизлову з Ірпеня. Підлітки пішли гуляти та зникли. Досі вони так і не повернулися додому.

Софія та Діана зникли

Софія Морозова (14 років)

Прикмети: худорлявої статури, волосся довге, світло-русе. Має татуювання між грудей у вигляді серця.

Була одягнена: чорно-білі шорти та сорочка в чорно-білу смужку.

Діана Лизлова (15 років)

Прикмети: зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся довге, темно-русе, очі – карі.

Була одягнена: чорні брюки, чорний топ із білим надписом.

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваних громадян просять повідомити спецлінію "102" або за номером: 098-882-61-49!

Фото підлітків

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку місцеві жителі помітили групу підлітків, які затіяли небезпечні ігри на величезній висоті. Варто зазначити, що пара підлітків навіть наважилася сісти на парапет і звісити ноги вниз.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яна мати побила сина-підлітка та вигнала його вночі з дому. Жінка заперечувала свою провину та намагалася переконати оточуючих у тому, що вона не завдавала травми своїй дитині. Незважаючи на це, поліція склала на горе-матір адмінпротокол.