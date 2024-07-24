На Київщині зникли дівчатка-підлітки, які пішли на прогулянку: прикмети та фото
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У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області
Правоохоронці просять усіх небайдужих допомогти у пошуку двох неповнолітніх дівчат, які у вівторок, 23 липня, пішли гуляти і досі не повернулися додому. Проживають підлітки в Ірпіні на Київщині.
Місцезнаходження дівчаток намагаються встановити. Наразі пошуками зниклих займаються правоохоронці Київської області.
Відомо, що поліція Київщини розшукує 15-річну Софію Морозову та 14-річну Діану Лизлову з Ірпеня. Підлітки пішли гуляти та зникли. Досі вони так і не повернулися додому.
Софія Морозова (14 років)
Прикмети: худорлявої статури, волосся довге, світло-русе. Має татуювання між грудей у вигляді серця.
Була одягнена: чорно-білі шорти та сорочка в чорно-білу смужку.
Діана Лизлова (15 років)
Прикмети: зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся довге, темно-русе, очі – карі.
Була одягнена: чорні брюки, чорний топ із білим надписом.
При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваних громадян просять повідомити спецлінію "102" або за номером: 098-882-61-49!
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