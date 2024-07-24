Подростки, крушившие авто в Киеве, извинились на камеру: в соцсети отреагировали неоднозначно (видео)

В соцсети не поверили в искренность хулиганов

Подростки, которые крушили автомобили в Подольском районе столицы, принесли свои извенения владельцам транспортных средств. Парни пообещали компенсировать все нанесенные убытки.

Видео с извенениями было опубликовано в киевском Телеграм-канале "Киев Оперативный". В кадре стоят двое парней, но только один из них говорит о том, что они "усвоили урок".

В ночь на вторник, 23 июля, на парковке возле многоэтажного дома по улице Ежакевича группа подростков прыгала по автомобилям и разбивала в них стекла. По предварительной информации, из одного авто даже были украдены личные вещи владельца машины.

Хулиганы попали в объектив камеры наблюдения и засветились на авторегистраторе. Потерпевшая сторона обратилась к несовершеннолетним хулиганам с просьбой выйти на связь самостоятельно, чтобы им не пришлось обращаться в правоохранительные органы.

Уже на следующий день двое подростков извинились за свой поступок и записали видеообращение. В кадре стоит двое парней, однако просит прощения только один из них.

Он говорит о том, что все убытки будут компенсированы уже в ближайшее время и они раскаиваются в содеянном.

"Мы просим прощения за содеянное перед владельцами машин и перед всеми окружающими. Свою вину — осознали, убытки владельцам машин будут покрыты в ближайшие дни. Урок усвоен и больше такое не повторится", — заявил юный вандал.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на извинение и многие не поверили в их искренность.

Комментаторам не понравилось, что парень говорит на русском языке, а также то, что второй "фигурант" стоит с отрешенным видом и не произносит ни слова. Многие также писали о том, что извинений в такой ситуации недостаточно и к парням нужно применить реальное наказание, как того предусматривает действующее законодательство:

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Оболонском район Киева женщина молотком крушила лобовые стекла в припаркованных авто. Акт вандализма зафиксировали на камеру мобильного телефона очевидцы.