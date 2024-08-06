В одном из районов Киева планируют высадить деревья на 6 миллионов гривен

Новые растения должны доставить уже в этом году

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева планирует закупить деревья на сумму более 6 миллионов гривен. КП уже ищет поставщика.

Об этом стало известно из объявленного тендера в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Начало аукциона запланировано на 12 августа.

В Дарницком районе столицы высадят 11 видов деревьев. Общее количество саженцев 560.

Новые деревья должны быть доставлены уже до конца года, а именно не позже 25 декабря. Ожидаемая стоимость "зеленой" закупки составляет 6 миллионов 300 тысяч гривен.

Победитель тендера должен поставить КП следующие виды саженцев:

Ива хеномелесовидная "Mount Aso" – 10 штука

Клен Фримана "Autumn Blaze" – 20 штук

Клен Фримана "Autumn Blaze" – 35 штука

Липа европейская "Pallida" – 100 штука

Липа европейская "Pallida" – 60 штука

Черемуха виргинская – 10 штука

Платан испанский – 30 штука

Граб обыкновенный "Fastigiata" – 50 штук

Клен Фримана "Autumn Blaze" – 100 штука

Сосна Веймутова "Rheinhaus" – 110 штука

Ель колючая "Super Blue Seedling" – 35 штука

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области планируют построить гараж для спасателей за более 4 миллионов гривен. Работы по строительству могут начаться в ближайшее время и должны завершиться к концу года.