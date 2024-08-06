Укр

В одном из районов Киева планируют высадить деревья на 6 миллионов гривен

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Озеленение на миллионы гривен
Озеленение на миллионы гривен. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новые растения должны доставить уже в этом году

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева планирует закупить деревья на сумму более 6 миллионов гривен. КП уже ищет поставщика.

Об этом стало известно из объявленного тендера в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Начало аукциона запланировано на 12 августа.

В Дарницком районе столицы высадят 11 видов деревьев. Общее количество саженцев 560.

Новые деревья должны быть доставлены уже до конца года, а именно не позже 25 декабря. Ожидаемая стоимость "зеленой" закупки составляет 6 миллионов 300 тысяч гривен.

Победитель тендера должен поставить КП следующие виды саженцев:

  • Ива хеномелесовидная "Mount Aso" – 10 штука
  • Клен Фримана "Autumn Blaze" – 20 штук
  • Клен Фримана "Autumn Blaze" – 35 штука
  • Липа европейская "Pallida" – 100 штука
  • Липа европейская "Pallida" – 60 штука
  • Черемуха виргинская – 10 штука
  • Платан испанский – 30 штука
  • Граб обыкновенный "Fastigiata" – 50 штук
  • Клен Фримана "Autumn Blaze" – 100 штука
  • Сосна Веймутова "Rheinhaus" – 110 штука
  • Ель колючая "Super Blue Seedling" – 35 штука

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области планируют построить гараж для спасателей за более 4 миллионов гривен. Работы по строительству могут начаться в ближайшее время и должны завершиться к концу года.

Теги:
#Тендер #Деревья #Новости Киева #Дарницкий район Киева #Саженцы