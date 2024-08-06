В одном из районов Киева планируют высадить деревья на 6 миллионов гривен
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Новые растения должны доставить уже в этом году
Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева планирует закупить деревья на сумму более 6 миллионов гривен. КП уже ищет поставщика.
Об этом стало известно из объявленного тендера в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Начало аукциона запланировано на 12 августа.
В Дарницком районе столицы высадят 11 видов деревьев. Общее количество саженцев 560.
Новые деревья должны быть доставлены уже до конца года, а именно не позже 25 декабря. Ожидаемая стоимость "зеленой" закупки составляет 6 миллионов 300 тысяч гривен.
Победитель тендера должен поставить КП следующие виды саженцев:
- Ива хеномелесовидная "Mount Aso" – 10 штука
- Клен Фримана "Autumn Blaze" – 20 штук
- Клен Фримана "Autumn Blaze" – 35 штука
- Липа европейская "Pallida" – 100 штука
- Липа европейская "Pallida" – 60 штука
- Черемуха виргинская – 10 штука
- Платан испанский – 30 штука
- Граб обыкновенный "Fastigiata" – 50 штук
- Клен Фримана "Autumn Blaze" – 100 штука
- Сосна Веймутова "Rheinhaus" – 110 штука
- Ель колючая "Super Blue Seedling" – 35 штука
Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области планируют построить гараж для спасателей за более 4 миллионов гривен. Работы по строительству могут начаться в ближайшее время и должны завершиться к концу года.