В одному з районів Києва планують висадити дерев на 6 мільйонів гривень
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Нові рослини мають доставити цього року
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва планує закупити дерев на суму понад 6 мільйонів гривень. КП вже шукає постачальника.
Про це стало відомо з оголошеного тендеру в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Початок аукціону запланований на 12 серпня.
У Дарницькому районі столиці висадять 11 видів дерев. Загальна кількість саджанців 560.
Нові дерева мають доставити вже до кінця року, а саме не пізніше 25 грудня. Очікувана вартість "зеленої" закупки складає 6 мільйонів 300 тисяч гривень.
Переможець тендеру має поставити до КП такі види саджанців:
- Верба хеномелесовидна "Mount Aso" – 10 штука
- Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 20 штука
- Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 35 штука
- Липа європейська "Pallida" – 100 штука
- Липа європейська "Pallida" – 60 штука
- Черемха віргінська – 10 штука
- Платан іспанський – 30 штука
- Граб звичайний "Fastigiata" – 50 штука
- Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 100 штука
- Сосна Веймутова "Rheinhaus" – 110 штука
- Ялина колюча "Super Blue Seedling" – 35 штука
Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині планують збудувати гараж для рятувальників за понад 4 мільйони гривень. Роботи з будівництва можуть розпочатися найближчим часом і мають завершитися до кінця року.