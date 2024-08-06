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В одному з районів Києва планують висадити дерев на 6 мільйонів гривень

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Озеленення на мільйони гривень
Озеленення на мільйони гривень. Фото Колаж "Телеграфу"

Нові рослини мають доставити цього року

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва планує закупити дерев на суму понад 6 мільйонів гривень. КП вже шукає постачальника.

Про це стало відомо з оголошеного тендеру в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Початок аукціону запланований на 12 серпня.

У Дарницькому районі столиці висадять 11 видів дерев. Загальна кількість саджанців 560.

Нові дерева мають доставити вже до кінця року, а саме не пізніше 25 грудня. Очікувана вартість "зеленої" закупки складає 6 мільйонів 300 тисяч гривень.

Переможець тендеру має поставити до КП такі види саджанців:

  • Верба хеномелесовидна "Mount Aso" – 10 штука
  • Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 20 штука
  • Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 35 штука
  • Липа європейська "Pallida" – 100 штука
  • Липа європейська "Pallida" – 60 штука
  • Черемха віргінська – 10 штука
  • Платан іспанський – 30 штука
  • Граб звичайний "Fastigiata" – 50 штука
  • Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 100 штука
  • Сосна Веймутова "Rheinhaus" – 110 штука
  • Ялина колюча "Super Blue Seedling" – 35 штука

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині планують збудувати гараж для рятувальників за понад 4 мільйони гривень. Роботи з будівництва можуть розпочатися найближчим часом і мають завершитися до кінця року.

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#Тендер #Дерева #Новини Києва #Дарницький район Києва #Саджанці