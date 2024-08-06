В одному з районів Києва планують висадити дерев на 6 мільйонів гривень

Нові рослини мають доставити цього року

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва планує закупити дерев на суму понад 6 мільйонів гривень. КП вже шукає постачальника.

Про це стало відомо з оголошеного тендеру в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Початок аукціону запланований на 12 серпня.

У Дарницькому районі столиці висадять 11 видів дерев. Загальна кількість саджанців 560.

Нові дерева мають доставити вже до кінця року, а саме не пізніше 25 грудня. Очікувана вартість "зеленої" закупки складає 6 мільйонів 300 тисяч гривень.

Переможець тендеру має поставити до КП такі види саджанців:

Верба хеномелесовидна "Mount Aso" – 10 штука

Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 20 штука

Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 35 штука

Липа європейська "Pallida" – 100 штука

Липа європейська "Pallida" – 60 штука

Черемха віргінська – 10 штука

Платан іспанський – 30 штука

Граб звичайний "Fastigiata" – 50 штука

Клен Фрімана "Autumn Blaze" – 100 штука

Сосна Веймутова "Rheinhaus" – 110 штука

Ялина колюча "Super Blue Seedling" – 35 штука

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині планують збудувати гараж для рятувальників за понад 4 мільйони гривень. Роботи з будівництва можуть розпочатися найближчим часом і мають завершитися до кінця року.