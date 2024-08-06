Киев и область накроет гроза: прогноз погоды на ближайшее время

Синоптики сообщили, когда ждать непогоду

Во вторник, 6 августа, в Киеве и области ожидается дождь с грозой. "Грыметь" в столице может до позднего вечера.

Об опасных метеорологических явлениях предупреждает Украинский гидрометеорологический центр. В регионе объявили I (желтый) уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, дождь продержится до конца суток. Сейчас в Киеве температура воздуха составляет +26 °, ночью упадет до +17 ° ... +15 °. Также в темное время суток возможен кратковременный дождь.

В среду, 7 августа, в столице ожидаются осадки, а по области возможна гроза. Столбики термометра днем поднимутся до +24°…+26°, ночью опустятся до +17°…+15°.

Напомним, синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни в Киеве. В столице Украины ожидается облачность и мокрая погода. Дожди должны начаться днем вторника и завершиться в среду.

Дневные показатели термометров с 6 по 8 августа не превысят +26°. Ночью температура местами упадет до минимальных +16°.

Ранее "Телеграф" писал, ожидать ли украинцам магнитные бури в ближайшие дни. Астросиноптики зафиксировали две сильные вспышки от двух новых солнечных пятен. Они вызвали лишь сбои в работе коротковолнового радио и среднюю магнитную бурю 4 балла.