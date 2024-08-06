Київ та область накриє гроза: прогноз погоди на найближчий час

Синоптики повідомили, коли чекати негоду

У вівторок, 6 серпня, у Києві та області очікуються дощі з грозою. "Гриміти" у столиці може до пізнього вечора.

Про небезпечні метеорологічні явища попереджає Український гідрометеорологічний центр. У регіоні оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

За прогнозами синоптиків, дощ протримається до кінця доби. Зараз у Києві температура повітря становить +26°, вночі впаде до +17°…+15°. Також у темний час доби можливий короткочасний дощ.

У середу, 7 серпня, в столиці очікуються опади, а по області можлива гроза. Стовпчики термометра вдень підіймуться до +24°…+26°, вночі опустяться до +17°…+15°.

Нагадуємо, синоптики поділилися прогнозом погоди на найближчі дні в Києві. У столиці України передбачається хмарність та мокра погода. Дощі мають розпочатись вдень вівторка та завершитись у денний час середи.

Денні показники термометрів з 6 по 8 серпня не перевищать +26°. Вночі температура місцями впаде до мінімальних +16°.

Раніше "Телеграф" писав, чи очікувати українцям на магнітні бурі найблимжчими днями. Астросиноптики зафіксували два сильні спалахи від двох нових сонячних плям. Вони спричинили лише збої в роботі короткохвильового радіо та середню магнітну бурю 4 балів.