Доллар колеблется: что происходит в киевских обменниках
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Евро перевалил за 45 гривен
Украинская гривна держится и медленно укрепляется. Курс доллара в течение недели почти не менялся, но за последние сутки опустился.
Что не скажешь о евро, который поднялся сразу на 50 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 6 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,19 грн
Евро (EUR): 45,14 грн
Злотый (PLN): 10,47 грн
Канадский доллар (CAD): 29,74 грн
Швейцарский франк (CHF): 48,54 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,28 грн
Евро (EUR): 45,15 грн
Злотый (PLN): 10,47 грн
Канадский доллар (CAD): 29,87 грн
Швейцарский франк (CHF): 48,20 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,02 грн — продажа 41,49 грн
Евро (EUR): покупка 44,70 грн — продажа 45,44 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал почти на 20 копеек.
Покупка: 41,21 грн
Продажа: 41,35 грн
Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара в Украине к сентябрю. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.