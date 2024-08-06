Доллар колеблется: что происходит в киевских обменниках

Евро перевалил за 45 гривен

Украинская гривна держится и медленно укрепляется. Курс доллара в течение недели почти не менялся, но за последние сутки опустился.

Что не скажешь о евро, который поднялся сразу на 50 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 6 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,19 грн

Евро (EUR): 45,14 грн

Злотый (PLN): 10,47 грн

Канадский доллар (CAD): 29,74 грн

Швейцарский франк (CHF): 48,54 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,28 грн

Евро (EUR): 45,15 грн

Злотый (PLN): 10,47 грн

Канадский доллар (CAD): 29,87 грн

Швейцарский франк (CHF): 48,20 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,02 грн — продажа 41,49 грн

Евро (EUR): покупка 44,70 грн — продажа 45,44 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал почти на 20 копеек.

Покупка: 41,21 грн

Продажа: 41,35 грн

Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара в Украине к сентябрю. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.