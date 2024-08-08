В Киеве во время войны планируют отремонтировать шоссе за 58 миллионов: детали

Работы должны начать в этом году, а закончить в следующем

Коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление" объявило тендер на выполнение работ по текущему ремонту дороги. Общая стоимость проекта составляет более 58 миллионов гривен.

Речь идет об автодороге Т-10-39 Гостомельское шоссе – проспект Маршала Рокоссовского в Оболонском районе столицы. Это стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro".

Конечный срок подачи тендерных предложений 15 августа. Аукцион запланирован на 16 августа.

Согласно тендерной документации заказчик планирует выполнить 176 наименований работ в 2024 году и 80 в 2025 году.

Ожидаемая стоимость ремонта составляет 58 миллионов 162 тысяч гривен. При этом только 264 тысяч собственных денег потратит коммунальное предприятие, остальные выделят из городского бюджета.

На автодороге Т-10-39 дорожники планируют сделать:

нарезку швов в асфальтобетонном и цементобетонном покрытии;

разборку асфальтобетонных покрытий механизированным способом;

установку ограждений железобетонных;

установку бортовых природных камней;

сделать покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную;

обустроить опорные плиты;

нанести горизонтальную дорожную разметку на покрытие автомобильной дороги и другие работы.

Закончить ремонтные работы должны до 31 августа 2025 года.

Отметим, автодорога Т-10-39 Гостомельское шоссе – проспект Рокоссовского ранее имела статус дороги территориального значения в Киевской области. Но в 2019 году была изъята из Перечня дорог общего пользования государственного значения. Общая протяженность автомагистрали 7,3 километра.

Ранее "Телеграф" писал, что турецкая компания "Онур" будет ремонтировать мост Метро в Киеве. Подрядчик готов выполнить ремонтные работы за 2 миллиарда гривен.