У Києві під час війни планують відремонтувати шосе за 58 мільйонів: деталі

Роботи мають почати в цьому році, а закінчити в наступному

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління" оголосило тендер на виконання робіт з поточного ремонту дороги. Загальна вартість проєкту складає понад 58 мільйонів гривень.

Йдеться про автодорогу Т-10-39 Гостомельське шосе – проспект Маршала Рокосовського в Оболонському районі столиці. Це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro".

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 15 серпня. Аукціон за планований на 16 серпня.

Згідно з тендерною документацією, замовник планує виконати 176 найменувань робіт у 2024 році та 80 у 2025 році.

Очікувана вартість ремонту складає 58 мільйонів 162 тисячі гривень. При цьому лише 264 тисячі власних грошей витратить комунальне підприємство, інші виділять з міського бюджету.

На автодорозі Т-10-39 дорожники планують зробити:

нарізання швів у асфальтобетонному та цементобетонному покритті;

розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом;

улаштування огорож залізобетонних;

установлення бортових каменів природних;

улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну;

улаштування опорних плит;

нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги, та інші роботи.

Закінчити ремонтні роботи мають до 31 серпня 2025 року.

Зазначимо, автодорога Т-10-39 Гостомельське шосе – проспект Рокосовського раніше мала статус дороги територіального значення в Київській області. Але у 2019 році була вилучена з Переліку доріг загального користування державного значення. Загальна довжина автомагістралі 7,3 кілометра.

Раніше "Телеграф" писав, що турецька компанія "Онур" ремонтуватиме міст Метро у Києві. Підрядник готовий виконати ремонтні роботи за 2 мільярди гривень.