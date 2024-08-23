Мальчик три часа сидел в болоте: под Киевом провели уникальную спасательную операцию

Парень потерял силы, но был спасен

В Киеве 12-летний мальчик застрял в болоте и был вынужден обратиться за помощью к спасателям. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайных ситуациях отыскали его с помощью дрона.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook. Парень по имени Олег смог дозвонитсья на номер "101" и рассказал, что уже три часа бродит по болоту и не может найти выход.

Спасатели сообщили, что на этой территории растет высокий камыш и кусты, поэтому для поисков ребенка пришлось проводить уникальную операцию и поднимать дрон, поскольку попытки привлечь внимание с помощью сирен не увенчались успехом.

"Дрон все же нашел Олега. К тому времени паренек уже по пояс застрял в грязи и не мог двигаться, но держался мужественно и старался помогать в поисках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что парень замерз и был покусан насекомыми и пиявками, его ноги изрезал камыш, а обувь и одежду поглотило болото. К тому же он потерял все силы, а потому спасателям пришлось выносить его на руках.

Что несовершеннолетний делал на болоте, в ГСЧС сообщать не стали.

Как сообщалось ранее, на территории одной из столичных лесопарковых зон спасатели нашли около 60 суббоеприпасов от кассетной боеголовки российской ракеты Х-101.