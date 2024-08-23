Хлопчик три години сидів у болоті: під Києвом провели унікальну рятувальну операцію

Хлопець втратив сили, але його врятували

У Києві 12-річний хлопчик застряг у болоті та був змушений звернутися за допомогою до рятувальників. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій знайшли його за допомогою дрону.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook. Хлопець на ім'я Олег зміг додзвонитися на номер "101" і розповів, що вже три години блукає болотом і не може знайти вихід.

Рятувальники повідомили, що на цій території зростає високий очерет та кущі, тому для пошуків дитини довелося проводити унікальну операцію та підіймати дрон, оскільки спроби привернути увагу за допомогою сирен не мали успіху.

"На той час хлопчина вже по пояс застряг в багнюці і не міг рухатися, але тримався мужньо й намагався допомагати в пошуках", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопець замерз і був покусаний комахами та п’явками, його ноги порізав очерет, а взуття та одяг поглинуло болото. До того ж він втратив усі сили, а тому рятувальникам довелося виносити його на руках.

Що неповнолітній робив на болоті, у ДСНС повідомляти не стали.

Як повідомлялося раніше, на території однієї із столичних лісопаркових зон рятувальники знайшли близько 60 суббоєприпасів від касетної боєголовки російської ракети Х-101.