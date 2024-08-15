Совсем скоро первый звонок: будут ли школы проводить праздничные линейки

Учебный год начнется 2 сентября

Лето подходит к концу, и уже совсем скоро дети вернуться за школьные парты. Первый звонок в этом году было решено сместить на 2 сентября, но многие задаются вопросом, будут ли проводить линейки.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Отметим, что в настоящее время официально власти городов и областей не говорили о том, планируется ли проведение традиционных линеек в этот раз.

В настоящее время такие сборы большого количества людей на школьном дворе могут быть опасны, поскольку российские оккупанты в любой момент могут начать атаку. Ни для кого не секрет, что они спокойно могут бить по гражданским объектам и даже по скоплениям мирных граждан.

Так, например, в прошлом году от проведения линеек в школах было принято решение отказаться для обеспечения безопасности учащихся, их родных и работников учебных заведений. Не исключено, что на сей раз будет принято аналогичное решение. Впрочем, его будет принимать, вероятно, руководство каждой школы самостоятельно.

Министерство образования и науки (МОН) опубликовало рекомендации для школ, однако конкретное планирование зависит от ситуации в разных регионах. Главным критерием, который позволит проводить очное обучение детей — наличие укрытий.

По состоянию на 8 августа было известно, что в Ивано-Франковской области большое количество школ не сможет вернуться к очной учебе из-за отсутствия укрытий. Об этом говорил директор департамента образования и науки Виктор Кимакович на совещании в Ивано-Франковской областной военной администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из областей Украины перенесла первый звонок в 2024 году на 19 августа. Учебный год начнется у детей еще летом. При этом, планируется отменить весенние и осенние каникулы, а зимние сделать длиннее.