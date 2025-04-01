Экс-менеджера Bloomberg и его семью обнаружили мертвыми в собственном доме

Другие дети супругов выжили, потому что находились в школе

В городе Грир, штат Южная Каролина, обнаружили тела бывшего инвестиционного менеджера компании Bloomberg LP Ричарда Самареля, его супруги Лины Марии и их 9-летней дочери Саманты.

Трагический случай произошел 28 марта, однако личности погибших правоохранители раскрыли только 1 апреля, сообщает New York Post. По информации полиции, смерть членов семьи наступила между 10:20 и 11:29 утра. Правоохранители установили, что погибшие стали жертвами насильственных действий, однако точная причина смерти официально не разглашается.

Офис шерифа сообщил, что в связи с инцидентом "угрозы для общественности" нет, как передает телеканал Fox News. Правоохранителей вызвал в дом семьи сосед. В заявлении офиса шерифа также говорится, что в семье было еще несколько детей, которые на момент трагедии находились в школе. По данным New York Post, речь идет о еще одной дочери и сыне супругов.

Ричарду Самарелю было 54 года, его жене Лине Марии – 45, а дочери Саманте – девять лет. Согласно сообщениям Самареля в социальных сетях, он родился в штате Нью-Джерси и работал в должности инвестиционного менеджера в компании Bloomberg LP.

Лина Мария Самарель с дочерью Самантой

Лина Мария сначала работала в департаменте по делам ветеранов США, а затем медсестрой. Американские СМИ сообщают, что семья имела значительное состояние. По данным американских СМИ, они жили в городе Грир в доме площадью 473,8 кв.м. с шестью ванными комнатами и пятью спальнями. Dailymail пишет, что стоимость жилья достигает рекордных 780 тысяч долларов. Следствие по делу продолжается.

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