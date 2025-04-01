Низкая статуя из бронзы: как выглядит необычный памятник предпринимателю Алексею Ставницеру

Бизнесмен основал предприятие, обеспечивающее украинский экспорт

Алексей Ставницер – известный украинский бизнесмен и альпинист, который был соучредителем компании "ТрансИнвестСервис". Предприниматель владел терминалами в порту "Южный" в Южном в Одесской области. В 2011 году бизнесмен скончался после продолжительной болезни. Сын бизнесмена — Андрей — был совладельцем гостиницы "Одесса", которую оккупанты уничтожили в 2023 году.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности одесского предпринимателя, и где его похоронили.

Биография Алексея Ставницера

Будущий предприниматель родился в семье выходцев из Одессы в эвакуации во время Второй мировой войны. В 1945 году семья вернулась в родной город. В Одессе Алексей учился в музыкальной школе и местном экономическом университете.

Ставницер учился в экономическом университете, фото "Проект ALP"

Увлечением Ставницера был альпинизм, он получил звание мастера спорта. В 1986 году у Эльбруса устроил "Всесоюзный учебный центр альпинизма", где впервые в СССР обучали этому виду спорта. Входил в КПСС, однако его исключили из партии.

Ставницер профессионально занимался альпинизмом, фото "Проект ALP"

В 90-х Алексей начал предпринимательскую деятельность – создал первую сеть магазинов импортного продовольствия, а впоследствии – первые магазины оружия в Одессе.

Ставницер занимался предпринимательством, фото "Проект ALP"

В 1993 году Ставницер сосредоточился на промышленном производстве. На базе порта "Южный" был построен Южненский химический терминал, который тогда считался лучшим в Черном море и Украине. На основе него предприниматель создал компанию "ТрансИнвестСервис" (TIS), занимающуюся погрузкой и выгрузкой судов. Порт "Южный" считается самым большим в Украине.

Ставницер стал соучредителем компании TIS, фото "Википедия"

У Алексея появились два сына — Егор и Андрей. Они также стали бизнесменами и совладельцами компании TIS.

Андрей Ставницер, фото "Латифундист"

Егор Гребенников, фото из сети

Смерть и могила Алексея Ставницера

Предприниматель скончался в 2011 году после продолжительной болезни. Ему было 68 лет. Ставницера похоронили на Втором Христианском кладбище в Одессе. Алексею установили черный памятник во весь рост. Поскольку предприниматель был невысоким, то и бронзовая статуя соответствующего размера. Ставницера воспроизвели во время движения, с одной рукой в кармане. А на надгробной плите написаны его личные данные.

Ставницу установили памятник, фото "Думская"

После смерти Ставницера на территории перегрузочного комплекса TIS ему построили памятник. Это небольшая статуя предпринимателя в полный рост графитового оттенка.

Памятник Ставницеру на территории компании, фото "Думская"

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