Низкая статуя из бронзы: как выглядит необычный памятник предпринимателю Алексею Ставницеру
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Бизнесмен основал предприятие, обеспечивающее украинский экспорт
Алексей Ставницер – известный украинский бизнесмен и альпинист, который был соучредителем компании "ТрансИнвестСервис". Предприниматель владел терминалами в порту "Южный" в Южном в Одесской области. В 2011 году бизнесмен скончался после продолжительной болезни. Сын бизнесмена — Андрей — был совладельцем гостиницы "Одесса", которую оккупанты уничтожили в 2023 году.
"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности одесского предпринимателя, и где его похоронили.
Биография Алексея Ставницера
Будущий предприниматель родился в семье выходцев из Одессы в эвакуации во время Второй мировой войны. В 1945 году семья вернулась в родной город. В Одессе Алексей учился в музыкальной школе и местном экономическом университете.
Увлечением Ставницера был альпинизм, он получил звание мастера спорта. В 1986 году у Эльбруса устроил "Всесоюзный учебный центр альпинизма", где впервые в СССР обучали этому виду спорта. Входил в КПСС, однако его исключили из партии.
В 90-х Алексей начал предпринимательскую деятельность – создал первую сеть магазинов импортного продовольствия, а впоследствии – первые магазины оружия в Одессе.
В 1993 году Ставницер сосредоточился на промышленном производстве. На базе порта "Южный" был построен Южненский химический терминал, который тогда считался лучшим в Черном море и Украине. На основе него предприниматель создал компанию "ТрансИнвестСервис" (TIS), занимающуюся погрузкой и выгрузкой судов. Порт "Южный" считается самым большим в Украине.
У Алексея появились два сына — Егор и Андрей. Они также стали бизнесменами и совладельцами компании TIS.
Смерть и могила Алексея Ставницера
Предприниматель скончался в 2011 году после продолжительной болезни. Ему было 68 лет. Ставницера похоронили на Втором Христианском кладбище в Одессе. Алексею установили черный памятник во весь рост. Поскольку предприниматель был невысоким, то и бронзовая статуя соответствующего размера. Ставницера воспроизвели во время движения, с одной рукой в кармане. А на надгробной плите написаны его личные данные.
После смерти Ставницера на территории перегрузочного комплекса TIS ему построили памятник. Это небольшая статуя предпринимателя в полный рост графитового оттенка.
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