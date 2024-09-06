В Киеве таксист присвоил забытую пассажиром коробку с долларами: ему грозит огромный срок (фото)

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы

Столичный таксист обнаружил в салоне коробку с 30 тысячами долларов, которую забыл на сиденье пассажир. Мужчина не долго думая присвоил деньги себе и закопал их в парке.

Потерпевшим же оказался учитель на пенсии, который лишился всех своих сбережений и обратился за помощью к правоохранителям. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

В Киеве 53-летний водитель такси нашел в салоне авто коробку с деньгами, которую забыл его пассажир. Мужчина решил скрыть этот факт и забрал "клад" себе. Он закопал коробку в столичном парке и надеялся, что никто не узнает о совершенном им преступлении.

Пассажиром же оказался 61-летний учитель на пенсии. Когда мужчина обнаружил отсутствие коробки с деньгами, то сразу обратился в службу поддержки такси. Однако водитель, который выполнял заказ, утверждал, что в салоне авто он ничего не находил.

Тогда потерпевший обратился за помощью к полицейским, которые оперативно установили личность таксиста и задержали его. В ходе проведения следственных действий водитель сознался в содеянном.

Таксисту грозит тюрьма

Тайник в парке также был обнаружен, а деньги изъяты в качестве вещественного доказательства. Вскоре они будут возвращены потерпевшему.

На данный момент злоумышленник находится под стражей. Ему инкриминируют совершение кражи в особо крупных размерах. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве водитель такси Bolt слушал во время перевозки пассажиров российский шансон и оскандалился заявлениями о Крыме. После замечания пассажирки возникла дискуссия, в ходе которой он заявил, что Крым не был украинский — "нам его просто дали".

В службе такси заявили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами по этому вопросу. Они пообещали предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водитель такси Uklon решил проучить автомобилиста, который не уступил ему дорогу и напал на него с металлической дубинкой. Неожиданно он получил в ответ несколько сильных ударов и оказался на асфальте.