Есть погибшие и масштабные разрушения: подробности мощного взрыва в Киеве, фото и видео с места

На месте работают спасатели

В воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе Киева раздался мощный взрыв. Он произошел на территории автотранспортного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Там отметили, что в 10:12 спасателям поступило сообщение о взрыве на улице Васильковской.

На территории автотранспортного предприятия произошло частичное разрушение в двухэтажном здании без возгорания. На месте работает 31 спасатель и 8 единиц техники.

В свою очередь в Киевской городской военной администрации сообщили, что на территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного пока происхождения. В результате чего двухэтажное здание размерами 40 на 100 метров было частично разрушено.

По данным КМВА, по состоянию на 11:10 уже обнаружили троих погибших. Однако под завалами могут оказаться люди. Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте.

Напомним, сентября, в микрорайоне Бортничи Дарницкого района Киева произошел масштабный пожар. Там загорелся сухостой.