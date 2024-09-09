Дим було видно в декількох районах: в Києві спалахнула сильна пожежа (фото, відео)

На місці працювали рятувальники

У понеділок, 9 вересня, в Києві вчергове сталася сильна пожежа. Цього разу вогонь спалахну на території майстерні з шиномонтажу в Подільському районі на вулиці Кирилівській.

Про це повідомили столичні Telegram-канали. Також у мережі з'явилися фото та відео з місця інциденту.

На них можна побачити, що сильне полум'я охопило територію біля автомийки "Перша". Там розташований майданчик, на якому проводились роботи з шиномонтажу.

Крім того, там знаходилися стелажі з автомобільними покришками. На відео видно, що вони теж загорілися, це стало причиною сильне задимлення, яке було видно з декількох районів столиці. Також на кадрах зафіксована робота рятувальників.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Києві, повідомлення про пожежу на вулиці Кирилівській надійшло о 13:43. А о 14:25 загоряння у павільйоні шиномонтажу з подальшим розповсюдженням на автомобільні шини було ліквідовано на площі 50 кв. м.

За даними рятувальників, жертв чи постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Місце пожежі

Нагадаємо, 8 вересня в Голосіївському районі Києва пролунав потужний вибух. Він стався на території автотранспортного підприємства. В результаті вибуху загинули двоє людей.