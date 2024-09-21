Киев в 1950-х годах глазами иностранного туриста: опубликованы яркие архивные фото

Такие снимки хочется рассматривать часами

Киев во все времена очаровывал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Столица Украины привлекала туристов из разных городов и стран своей необычной архитектурой, историческими зданиями и красивыми зелеными улицами.

Среди тех, кто посетил Киев в 1950-х годах, был и иностранец Ниро Вудренс, который сделал много снимков центра города. В объектив его камеры попали интересные локации и повседневная жизнь горожан.

Фотографии Вудренса отлично передают динамику и атмосферу жизни города того времени. Архивные кадры были опубликованы в группе "Большой Киев" в Facebook.

Иностранный турист Ниро Вудренс побывал в Киеве в 1950-х годах и его просто заворожили зеленые улицы столицы и центр города, который в любое время суток был наполнен жизнью.

Благодаря фотографиям, которые Вудренс сделал во время своего путешествия, мы можем отчетливо рассмотреть, каким был центр столицы около 70 лет назад.

На всех снимках иностранца представлен центр Киева — Крещатик, ЦУМ, Майдан Независимости и Пассаж.

Интересно, что на многих фотографиях можно заметить знаменитый киевский троллейбус, который отличался специфическим кузовом и выделялся из-за своей красно-белой расцветки.

На данный момент троллейбусная сеть Киева является крупнейшей в стране и одной из крупнейших в мире: она занимает первое место по длине контактной сети.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.

Автоматические турникеты принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологичной новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали намного меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел известный Парковый мост в Киеве более 65 лет назад. На кадрах уникального видео авторы запечатлели киевлян, которые отдыхают на пляжах Труханова острова на фоне пешеходного моста в далеком 1957 году.